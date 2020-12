Ligada à família do senador Ângelo Coronel (PSD) e conhecida por manter contratos milionários para fornecimento de comida nos hospitais públicos do estado, a Sabore Cia foi incluída na lista de empresas fichas-sujas impedidas de participar de licitações do governo baiano. Em portaria assinada no último dia 2, o secretário estadual da Administração, Edelvino Góes, declarou a Sabore Cia inidônea e a proibiu de licitar em todas as instâncias geridas direta ou indiretamente pelo poder público por cinco anos. A empresa havia sido punida com a inidoneidade em 10 de novembro de 2016, mas reverteu a decisão através de liminar concedida pela Justiça. Desde então, firmou diversos contratos junto a hospitais como o Roberto Santos e o HGE.

Laços familiares

Conforme revelado pela Satélite em 9 de janeiro de 2019, a Sabore Cia tinha entre os sócios Mariana Depra Ferrari Martins, casada com o deputado estadual Diego Coronel (PSD), filho e principal herdeiro político do senador. Antes, o próprio Diego esteve à frente da empresa.

Máquina do tempo

Pouco tempo após a coluna noticiar a ligação da nora de Angelo Coronel com a Sabore Cia e repasses de alto valor sobre contratos sem licitação com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), Mariana Martins deixou o quadro de sócios. Em seu lugar, entrou Thiago Passos Motta, parceiro dela em clínicas credenciadas ao Detran. Há mais de quatro anos, a empresa de comida hospitalar foi acusada de fraudar documentos para ganhar a disputa pelo fornecimento de alimentação aos pacientes do Roberto Santos. No entanto, só agora o governo restabeleceu a punição contra ela, em cumprimento a uma ordem judicial.

Segunda temporada

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, continuará no comando da pasta na gestão do prefeito eleito Bruno Reis (DEM). Em reunião recente, o prefeito ACM Neto e o sucessor convenceram Prates a ficar no cargo, sob o argumento de que seria bastante arriscado mudar a direção do órgão em meio à segunda onda de covid. Para quebrar a resistência do secretário, que estava decido a retomar o mandado na Assembleia Legislativa para pavimentar a candidatura a deputado federal pelo PDT em 2022, ambos garantiram apoio máximo a ele na próxima eleição.

Caixa-preta

O secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, restringiu o acesso às estatísticas de mortes violentas na capital desde 25 de novembro. De lá para cá, os dados só estão disponíveis ao núcleo-duro da SSP. Nem delegados graduados da Civil ou oficiais da PM fora do círculo próximo a Barbosa podem visualizar os números, que deixaram de ser atualizados no sistema de ocorrências policiais. A limitação coincide com o pico de homicídios no mês passado, o mais sangrento da pandemia.

Perdas e danos

Deputados baianos aliados ao presidente da Câmara acham que a chance de Rodrigo Maia (DEM-RJ) fazer o sucessor ficou difícil após Marcos Pereira (Republicanos-SP) sair do bloco. Com Pereira em voo solo, a pista de Arthur Lira (PP-AL), nome do Planalto, está mais limpa.