SAC Móvel faz serviços do Detran no estacionamento do Bela Vista

O SAC Móvel retomou o atendimento, sob regime especial durante a pandemia, e vai atender ao público no estacionamento do Shopping Bela Vista até o dia 25 de outubro. A carreta fica no Estacionamento G0 do centro de compras e disponibiliza à população, exclusivamente, serviços do Detran-BA.

Todo o atendimento no SAC Móvel é realizado por agendamento, através do site do SAC Digital, ou ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: 0800 071 5353 ou 4020-5353.

Os serviços disponíveis são relacionados a veículos e habilitação. Os ligados a veículos são: comunicação de venda, alteração de característica, bloqueio e desbloqueio de licenciamento e impedimentos para impressão do documento do carro de maneira eletrônica (CRVL).

Quanto à CNH, os serviços são 2ª via da carteira, Certidão de Nada Consta, Permissão Internacional para Dirigir (PID), além da 2ª via e transferência da Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV). O atendimento no SAC Móvel no Shopping Bela Vista é de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h.

“Além da unidade fixa do SAC que temos dentro do shopping, o Bela Vista traz o SAC móvel como mais uma opção de serviço para facilitar o dia a dia dos nossos visitantes e otimizar o atendimento em um único lugar. A carreta está acessível para todos, com hora marcada, beneficiando, principalmente, a comunidade do entorno que precisa resolver alguma pendência imediata no SAC”, afirma o superintendente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida.

Medidas de segurança

A Rede SAC reforça a necessidade dos cidadãos redobrarem a atenção aos cuidados recomendados pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao se dirigem ao SAC Móvel.

Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool em gel; reforço na higienização das dependências da carreta, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento, e controle da quantidade de agendamentos, reduzindo o número de pessoas no ambiente, como determina o Decreto Estadual 19.529/20.