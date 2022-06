SAC Móvel realiza atendimento gratuito em Ilhéus e Itabuna

O SAC Móvel realiza um atendimento gratuito em Ilhéus e Itabuna, no sul do estado. Os serviços disponíveis são RG, CPF, Antecedentes Criminais e Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Em Ilhéus, a carreta fica no Centro de Convenções, na Avenida Soares Lopes, desta quarta (1º) a sexta-feira (3). Já em Itabuna, o serviço será de segunda (6) a quarta-feira (8). O caminhão estará na Avenida Princesa Isabel, ao lado da prefeitura.

Em ambas as cidades, o atendimento é de 8h às 17h, por ordem de chegada. A ação do SAC Móvel faz parte da Feira Cidadã, promovida pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab).

Para ter acesso aos serviços do SAC Móvel é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 (incluindo a dose de reforço). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o portal SAC Digital e site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).