SAC realiza mutirão para inscrição e regularização do título de eleitor na Bahia

O SAC Bahia realizará um mutirão, no próximo sábado (30), para oferecer ao cidadão mais uma possibilidade de realizar a inscrição e regularização do título de eleitor antes do prazo final, no dia 4 de maio, para quem pretende participar das eleições deste ano. A ação, que envolve 14 postos da rede em Salvador, Região Metropolitana e interior, oferece também atendimento para RG e Carteira de Habilitação (CNH), além dos serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/BA).

As unidades que participam do mutirão são os postos SAC Barra, Cajazeiras e Periperi, na capital; Camaçari e Lauro de Freitas, na RMS; além de Barreiras, Conquista II, Eunápolis, Feira I, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Santo Antonio de Jesus e Teixeira de Freitas, no interior do Estado. O atendimento é por ordem de chegada, exceto nos postos SAC Barra, Camaçari, Lauro de Freitas e Conquista II, que são por hora marcada. O agendamento deve ser feito através do SAC Digital. Para isso, é só baixar o aplicativo ou acessar www.sacdigital.ba.gov.br e escolher o horário para se dirigir ao posto.

Vale lembrar que para ter acesso aos postos SAC, é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo a dose de reforço). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (capitais e regiões metropolitanas, com custo de ligação local); ou 0800 071 5353 (ligação de outras localidades, de telefone fixo ou celular).

Confira a lista dos postos do mutirão no sábado (30):

- SAC Barra: Shopping Barra. De 9h às 15h

- SAC Cajazeiras: Estrada do Coqueiro Grande, Fazenda Grande III. De 8h às 12h

- SAC Periperi: Empresarial Innovarcenter (Praça da Revolução). De 8h às 12h

- SAC Camaçari: Boulevard Shopping. De 9h às 15h

- SAC Lauro de Freitas: Parque Shopping Bahia. De 10h às 16h

- SAC Barreiras: Av. Barão do Rio Branco. De 8h às 12h

- SAC Conquista II: Boulevard Shopping. De 8h às 12h

- SAC Eunápolis: Rua 5 de Novembro (Centro). De 8h às 12h

- SAC Feira I: Desembargador Felinto Bastos. De 8h às 12h

- SAC Guanambi: Rua Raposo Tavares (Aeroporto velho). De 8h às 12h

- SAC Ilhéus: Rua Eustáquio Bastos (Centro). De 8h às 12h

- SAC Irecê: Av. Clériston Andrade (Centro). De 8h às 12h

- SAC Santo Antônio de Jesus: Itaguari Shopping. De 8h às 12h

- SAC Teixeira de Freitas: Shopping Pátio Mix. De 8h às 12h