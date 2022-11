Sadio Mané está na lista de convocados de Senegal para a Copa do Mundo

Segundo colocado no prêmio da Bola de Ouro da France Football, o atacante Sadio Mané é o principal nome da seleção de Senegal. Nos últimos dias, se cogitou que o futebolista estaria fora do Mundial do Qatar por conta de uma lesão na fíbula da perna direita, no entanto, na sexta-feira (11), Senegal divulgou sua lista de convocados e o atacante está presente nela.

Senegal irá disputar a Copa do Mundo do Qatar sob o comando de Aliou Cissé, compondo o Grupo A da competição junto as seleções do Qatar, Equador e Holanda. A estreia da equipe africana se dará contra a toda poderosa Laranja Mecânica, no dia 21 de novembro.

Antes do nome de Mané ser divulgado na lista de convocados, um membro da Federação Senegalesa já havia dito que o camisa 10 seria chamado para participar do torneio. Contudo, não se sabe quais são as reais condições físicas do atacante. Com isso, ainda resta uma grande dúvida se ele poderá jogar por Senegal em sua estreia contra a Holanda.

De acordo com o Aliou Cissé, eles estão monitorando a situação do atacante, que deverá passar por uma bateria de exames nos próximos dias. “Nós estamos monitorando a situação. Neste momento, Sadio está na Áustria para mais exames. A boa notícia é que não precisará de cirurgia. Isso é uma grande notícia. Saberemos mais na próxima semana. Teremos de uma semana a 10 dias para ver a evolução da lesão”, disse o treinador.

Sem ter certeza se o atacante poderá realmente entrar em campo durante o Mundial, Cissé relatou que Sadio Mané é extremamente importante para o elenco, já que o craque serve de exemplo e costuma incentivar os seus companheiros, por conta disso, o convocou. Além de Mané, Senegal possui outros nomes de destaques, como Kalidou Koulibaly e Edouard Mendy, ambos do Chelsea.

Sem protesto

Nos últimos meses, foi revelado que a seleção da Dinamarca tinha intenções de realizar um protesto na Copa do Mundo no Qatar. No entanto, a Fifa parece já ter barrado essa iniciativa. A ideia inicial da equipe europeia era utilizar um uniforme de treino contendo mensagens humanitárias. Neste fardamento, não haveria qualquer logo de patrocinador, somente frases como “Direitos Humanos para Todos”, demonstrando assim que a equipe dinamarquesa disputaria o torneio sem o foco comercial, apenas esportivo.

Vale lembrar que a equipe dinamarquesa é uma daquelas que mostraram uma maior criticidade em relação à Copa do Mundo do Qatar, apontando principalmente o histórico do país de não respeitar os direitos humanos, por exemplo. Dessa forma, já há algum tempo a Dinamarca critica a escolha do Qatar como anfitrião de uma Copa do Mundo de Futebol.

Com a proibição do protesto, principalmente das frases humanitárias, a Dinamarca já revelou que irá utilizar o uniforme monocromático e sem logo de patrocinadores, como foi destacado pela fornecedora de material esportivo da seleção, a Hummel. "Esta camisa carrega uma mensagem. Não queremos estar visíveis durante um torneio que custou a vida de milhares de pessoas. Nós apoiamos a seleção dinamarquesa em tudo, mas isso não é o mesmo que apoiar o Qatar como um país-sede", dizia a nota oficial da companhia do ramo esportivo.





