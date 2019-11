Safadão critica vídeo do filho com arma de brinquedo: 'Sensação de impotência'

O cantor Wesley Safadão comentou o polêmico vídeo em que seu filho, Yhudi, aparece segurando uma arma de brinquedo. Em determinado momento, o garoto coloca a replica de pistola na boca. Yhudi estava fantasiado para o Halloween e o video foi publicado pela mãe dele, a ex-mulher de Safadão Mileide Mihaile.

Safadão demonstrou repúdio em relação à fantasia do filho, divulgando nota para Fabia Oliveira, de O Dia. O texto diz que o cantor tem "muito cuidado" com a formação dos três filhos - os dois mais novos são do casamento atual - e que sempre que esta com Yhudi o garoto "recebe toda orientação e suporte".

"No entanto, quando Yhudy está sob a guarda da mãe, Wesley não tem como ter controle sobre a rotina e as atividades que realizam juntos", diz a nota da assessoria. "Em relação à fantasia utilizando a arma de brinquedo, Wesley discorda e repudia totalmente", diz o texto.

'Sinto muito pelo ocorrido e fico com a sensação de impotência, pois isso não condiz com os valores de minha família e com a educação que quero passar para o meu filho'", diz Safadão na nota.

Veja o vídeo: