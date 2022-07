Safadão passa por cirurgia para remover hérnia de disco e cancela shows na Bahia

Após cancelar shows devido a dores na coluna, Wesley Safadão passou por uma cirurgia na última quinta-feira, 7 de julho, para remover uma hérnia de disco. A informação foi divulgada pela equipe do cantor por meio de suas redes sociais. De acordo com a nota, o cantor está bem e segue em recuperação.

"Após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Júnior e Professor Dr. Roberto Kalil Filho, informamos que o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco intervertebral, para remoção de hérnia discal", disse a equipe através do comunicado.

Devido ao procedimento cirúrgico, todos os shows de Safadão até o dia 10 de julho foram cancelados. No dia 25 de junho, o cantor informou que havia sofrido uma lesão na coluna e cancelou os primeiros shows.

Ele tinha apresentações marcadas nas cidades baianas de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Conceição do Jacuípe, Ibicuí (BA) e nos municípios de Santa Luzia e Monteiro, na Paraíba.