Safadão revela ter traído esposa após nascimento da primeira filha

O cantor Wesley Safadão admitiu que traiu Thyane Dantas, após o nascimento da primeira filha do casal, Ysis, em 2014. O cantor confidenciou a traição sob lágrimas, ao lado da digital influencer, no vídeo do pastor André Vitor, no Instagram.



Safadão diz que estava "cego", quando tudo aconteceu. "Só sabe quem passa, né? O tanto de coisas que fiz com que ela chegasse na situação que você a encontrou (Safadão se refere ao pastor), todo sofrimento. Estava cego. Me lembro quando foi o segundo mês da Ysis. No segundo mês, caiu a ficha. Só que eu não sabia o que fazer. Na saída...eu terminei os parabéns do mesversáio da Ysis e quando eu ia saindo, disse: 'Meu Deus, me ajuda'. Sabia que não era isso que eu queria. Quando entrei no carro: 'E aí? Vamos embora?", relembrou.



O cantor continuou o relato e agradeceu ao pastor. Segundo Safadão, após Thyane conhecer o pastor e o casal participar de orações de grupos, os dois restabeleceram a relação: “Está entendo como é a loucura de dois passos? Você quer, mas… Está entendendo? E nos outros dias, queria voltar para ela e ela não queria. Ela dizia: ‘Voltar para quê? Ficar do mesmo jeito?’. Foi aí que ela conheceu o André e Deus foi abençoando. Até chegar nas orações dos grupos de casais… Irmão, por Deus, quero dizer que te amo muito. Você é muito especial na nossa vida. Através de você, chegamos aqui. Você é a pessoa que nos fortalece, nos ajuda. Se tenho uma família hoje. Você é realmente quem Deus colocou aqui para nos ajudar.”



Juntos desde 2012, Safadão e Thyane começaram um relacionamento, quando ele ainda estava casado com Mileide Mihaile, mãe do primeiro filho do cantor, Yhudy. Em agosto de 2016, eles se casaram e são pais de Ysis, de 5 anos; e Dom, de 2.