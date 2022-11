Sai que é sua, Claus! Bahia garante acesso se não tomar gol do CRB

O Bahia está bem perto de confirmar a vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de passar 37 rodadas entre os quatro primeiros colocados da Série B, o Esquadrão depende só das próprias forças na última, que será disputada domingo (6). E uma das peças-chave para o acesso pode estar no gol.

Para carimbar a vaga na Série A sem depender de outros resultados, basta empatar ou ganhar do CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. É aí que entra Mateus Claus. Afinal, se o goleiro não sofrer gol, a vaga está garantida.

No Bahia desde 2020, o jogador vem de uma atuação importante. Apesar de não ter evitado o gol de Yuri Tanque no empate em 1x1 com o Guarani, na Fonte Nova, ele fez defesas no final da partida que evitaram uma derrota.

Na atual campanha, Claus defendeu a meta tricolor em 13 partidas, sendo 11 seguidas. Neste período, sofreu 13 gols, média de exatamente um gol por jogo. De acordo com o site SofaScore, ele ainda tem 25 defesas realizadas, o que significa 1,9 por confronto.

O goleiro passou ileso em quatro desses 13 duelos pela Série B: nas vitórias sobre Náutico, CSA e Brusque, em casa, e no empate sem gols com o Criciúma, fora.

Já nos nove em que Claus foi vazado, o time acumulou um triunfo, cinco empates e três derrotas. O goleiro de 28 anos, vale lembrar, ganhou a responsabilidade de ser titular já na reta final da Série B.

A sequência aconteceu por causa da ausência de Danilo Fernandes, que se machucou no aquecimento da partida contra a Ponte Preta, no dia 31 de agosto, pela 27ª rodada.

Em termos gerais, o Bahia tem uma das defesas mais sólidas da competição. A equipe sofreu 28 gols nos 37 jogos disputados até aqui, o que significa média de 0,75 por partida. O desempenho rende ao Esquadrão o 3º lugar neste quesito. Só dois times sofreram menos gols: os já classificados Cruzeiro, vazado 24 vezes, e Grêmio, 26.

O duelo decisivo contra o CRB começará às 18h30 de domingo, no mesmo horário de Ituano x Vasco e Vila Nova x Sport. O Bahia tem chance de se classificar também caso perca, mas neste cenário teria que torcer por uma das duas hipóteses a seguir: o Sport não tirar diferença de sete gols no saldo caso vença; ou para que o placar da derrota seja no máximo por um gol de diferença a mais do que um eventual revés do Vasco para o Ituano. Exemplo: se o Vasco perder por 1x0, o Bahia pode tomar no máximo 2x0.