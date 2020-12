Saiba como a atriz Nicette Bruno contraiu a Covid-19

A atriz Nicette Bruno morreu na manhã desse domingo (20), aos 87 anos. Internada com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, a atriz tinha estado de saúde “considerado muito grave”, conforme boletim médico divulgado no último sábado (19). Ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica.

Antes se ser contaminada pelo novo coronavírus, Nicette estava tomando todos os cuidados necessários. Em entrevista à revista Quem, a filha de Nicette, a também atriz Beth Goulart, contou que foi numa visita de um parente que a mãe se contaminou.

“Ela ficou totalmente protegida nesses 10 meses, numa redoma. Mas as vezes acontecem coisas que saem do controle. Ela recebeu a visita de um parente e ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para ela”, contou.

Nicette Bruno morreu neste domingo aos 87 anos (Foto: Divulgação/Globo)