Saiba como adotar uma cartinha e presentear uma criança da Apae neste Natal

Uma boa notícia para quem tem o desejo de tornar o Natal de uma das crianças atendidas pela Apae Salvador mais feliz. A partir desta terça-feira (16), começa o projeto social Desejo de Criança, realizado em parceria com o Shopping Itaigara.

No projeto, as crianças atendidas pela Apae escrevem uma cartinha para o Papai Noel contando o que deseja receber de presente no Natal. Quem quiser realizar esse sonho, poderá adotar uma cartinha e comprar o presente pedido.

O projeto ficará ativo no shopping até o dia 18 de dezembro. As cartas estarão disponíveis nas árvores espalhadas pelo Shopping Itaigara e as doações devem ser entregues de forma presencial na Loja de Natal, no 1º piso. Já a entrega dos presentes será feita pelo próprio Papai Noel, na sede da Apae.

“É sempre compensador compartilhar esses momentos de felicidade com quem mais precisa. Estamos na sétima edição do projeto Desejo de Criança, que reforça o nosso compromisso social, e é um sucesso desde a sua primeira edição, tendo beneficiado mais de 4 mil crianças”, disse Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara.

Quem também optar por fazer as compras de Natal no Shopping Itaigara vai concorrer a 10 vales-compras no valor de R$ 3 mil. Um cupom será entregue ao cliente a cada R$250 em compras. A promoção é válida entre os dias 1º de novembro e 19 de dezembro. Os sorteios serão realizados aos sábados de novembro e aos sábados e domingos de dezembro, sempre às 17h.