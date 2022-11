Saiba como consultar seu local de prova no Enem 2022

A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada nos próximos dois domingos de novembro (13 e 20). Na prova aplicada neste domingo, os participantes responderão questões de Linguagens, Ciências Humanas, além da produção da Redação. Já as questões das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Exatas e Matemática integram o caderno do segundo dia de prova.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta aos estudantes buscarem com antecedência informações sobre o local de prova e as demais orientações da prova.

Para verificar o local de realização do exame, o inscrito precisa acessar a Página do Participante, onde é possível também imprimir o “Cartão de Confirmação” do Enem. Na página constam os dados do inscrito, como nome completo, número de inscrição, número do CPF, língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol), a data e o horário das provas, além do local e da sala da realização do exame.

Veja abaixo o passo a passo:

1 -Acesse a Página do Participante no site oficial do Inep e clique em “Página do Participante

2 -Entrar com gov.br”

3 -Entre no site do Governo Federal com seus dados de cadastro (CPF (Cadastro de Pessoa Física) e senha)

4 -Na Página do Participante, vá na aba “Aplicação”

5 -Na aba, “Aplicação”, selecione “Local de Prova”