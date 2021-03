Saiba como doar parte do Imposto de Renda para projetos sociais da Santa Casa da Bahia

Os cidadãos que quiserem doar parte do imposto de renda para projetos Sociais da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA) já podem sinalizar o desejo em contribuir. A instituição ajuda mais de 600 crianças e adolescentes na comunidade do Bairro da Paz, em Salvador.

Para doar basta solicitar o repasse do valor no momento em que é preenchida a declaração anual do IR, que tem prazo de entrega até o próximo dia 30 de abril. A doação é feita através do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). A doação é de até 3% do valor a pagar ou a ser restituído no Imposto de Renda Pessoa Física.

Caso o contribuinte tenha imposto a pagar, o valor doado será abatido do montante a pagar. Já quem tem imposto a restituir, terá o valor sanado à restituição e corrigido pela taxa Selic até a data de crédito da restituição. O valor é calculado automaticamente pelo programa de declaração do IR.

Toda doação é revertida para seis Centros de Educação Infantil (CEI’s), além do Programa Avançar - Centro de Referência em Promoção Social, que oferece cursos profissionalizantes e atendimentos psicológico e jurídico para jovens e adultos da comunidade.

Com a pandemia, a Santa Casa também passou a distribuir cestas básicas no local, para as famílias que foram afetadas durante a interrupção das atividades.

"A Santa Casa atua há 19 anos no Bairro da Paz desenvolvendo projetos voltados para crianças, jovens e adultos, em um esforço permanente de promover e fortalecer os indivíduos e a comunidade. Nosso trabalho se torna mais fundamental por termos a chance de intensificar o suporte social à população mais atingida pelas consequências das crises econômica e sanitária que passamos hoje. Pensar coletivamente é a única saída para construirmos uma cidade mais justa e solidária", avaliou a gerente de Ação Social da SCMBA, Licia Maria Valente.

Como doar

Após preencher a declaração, basta selecionar a opção de tributação "por deduções legais". No resumo da declaração selecione a opção “doações diretamente na declaração – ECA”. Ao verificar o valor disponível para doação, selecione “fundo municipal” e imprima o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento.

Após a doação é preciso enviar um e-mail para centraldedoacoes@santacasaba.org.br com o Darf em anexo. Para mais informações fale com a Central de Doações da Santa Casa da Bahia pelo telefone (71) 2203-9600.