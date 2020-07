Saiba como e quando será o casamento de ACM Neto e Mariana Barreto

Mariana Barreto e ACM Neto (foto: Max Haack/divulgação)

ACM Neto e Mariana Barreto vão se casar no civil, em dezembro. Eles já estão morando juntos desde o início da pandemia, no apartamento do prefeito, no Corredor da Vitória. “Vamos casar no civil, sem nenhuma celebração. Já estamos morando juntos... O resto é formalidade”, nos disse ACM Neto.

O casal ainda não programou onde será a lua de mel. “Impossível pensar em viagem neste momento”, finalizou. Os dois começaram a se relacionar em dezembro do ano passado e estiveram juntos no Festival Virada, na Arena Daniela Mercury, onde curtiram o Réveillon.

Opinião

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Carnaval de Salvador poderá ser adiado ou até mesmo cancelado, a depender das condições de segurança para a realização do evento. A cantora Daniela Mercury conversou sobre o assunto com a coluna. “Acho que só deve haver carnaval se houver segurança! O Carnaval da Bahia é uma festa em que o contato físico é uma importantíssima característica, por isso, para mim, só deverá acontecer com segurança para a saúde de todos. Se não for possível fazer em fevereiro, faremos em maio ou qualquer outro mês que seja viável. Acredito que quando estivermos livres da Covid-19, a gente vai querer fazer um carnaval para comemorar, pois será carnaval em nosso coração e nos sentiremos livres como nunca depois dessa quarentena tão estressante pelo medo e pelo confinamento obrigatório”.

Sitcom

Desde o início da pandemia, Paula Lavigne tenta convencer o marido, o cantor Caetano Veloso, a realizar uma live. Enquanto a confirmação de Caetano não vem, Paula – que já chama o projeto de “a live lenda”- registra, no Instagram, as suas conversas sobre músicas, política e regras de português. Dia desses, ela conseguiu um feito: Caetano tocou a canção “Quem Me Dera”, de sua autoria. Durante a quarentena, assistir aos dois é, no mínimo, garantia de boas risadas.

Vik Muniz (divulgação)

Bem-vindo

O consagrado artista plástico Vik Muniz, que atualmente se dá ao luxo de trabalhar livremente suas criações, sem traçar metas, acaba de desembarcar na Bahia. Está na Praia do Espelho, no Sul do Estado. Vik é um entusiasta da cultura e do povo baiano. Neste momento, inclusive, constrói uma casa no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, para passar temporadas com a família.

Intimista

O empresário Rafael Gonçalves, sócio da Transparence Vidros, celebrou seu aniversário, anteontem, ao lado da esposa, a designer de interiores Nathalia Velame, durante jantar intimista no apartamento da Avenida Contorno. A noite contou com menu especial preparado pelo chef Peu Mesquisa. Por causa da pandemia, Rafael comemorou apenas com familiares.

Caio Xavier, Roberta Mendonça e Luciana Stern (foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia)

Unindo Forças



A Quatro Estações, loja que há 30 anos é especializada em soluções de papéis de parede, tecidos, cortinas e persianas em Salvador, firmou uma parceria para revender as peças da Trix Baby & Home.

“Sempre admirei muito o trabalho do ateliê da Trix. Os enxovais, roupas de cama e almofadas que elas produzem são realmente diferenciados e de uma qualidade ímpar”, nos disse Caio Xavier, da Quatro Estações. “Para nós, é um imenso prazer nos unirmos a uma marca tão respeitada e com tantos anos de mercado! Neste momento, unir forças será fundamental para traçar um novo futuro de muito sucesso”, comentou Luciana Stern, que comanda a Trix ao lado de Roberta Mendonça. A Quatro estações funciona na Alameda dos Umbuzeiros, no Caminho das Árvores.

Lucas Neder (divulgação)

Made in Bahia

Um produto inovador da Solven Químicos desenvolvido para limpeza, revitalização e descontaminação de superfícies rústicas tem ganhado espaço no mercado exterior. Sem agredir o meio ambiente, a linha Max1, 2 e 3 é ecologicamente correta e já é comercializada pela empresa baiana para outros estados do Brasil e para outros países, a exemplo de Argentina, Colômbia e Estados Unidos. “O produto é o carro-chefe da empresa, com foco principalmente em residências. O resultado é muito impactante”, diz o proprietário da Solven, Lucas Neder. Em Salvador, a empresa presta serviços para a prefeitura e utiliza o produto na limpeza de áreas públicas como o Farol da Barra e as praças do Campo Grande e da Piedade.

Realidade paralela

Um empresário de Brasília terá uma casa de praia em Trancoso para chamar de sua. A mansão está sendo erguida em um dos condomínios mais concorridos do vilarejo e a piscina, que acaba de ficar pronta, custou 1 milhão e duzentos mil reais.