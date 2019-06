Saiba como fazer um passeio de balão para apreciar as belezas da Serra da Mantiqueira

Turistas que viajam para a cidade de Campos do Jordão (SP), um dos destinos mais visitados no inverno, poderão fazer um passeio de balão pela Serra da Mantiqueira. O balão de ar quente decola do Tarundu e o local do pouso é definido pela direção do vento.

Os voos são oferecidos duas vezes ao dia, sempre no início da manhã e ao entardecer. A duração é de cerca de uma hora. Nos primeiros 50 minutos, o vento leva o balão e mostra toda a beleza da região da Serra da Mantiqueira, chegando a atingir 800 metros do solo.

No restante do tempo, o piloto inicia o plano de pouso. Ao longo de todo o percurso, o balão sempre será acompanhando por uma equipe profissional, que segue o balão em terra, utilizando um veículo 4×4 e recebem os passageiros com um brinde especial de champanhe, para comemorar o sucesso do voo.

Os balões têm capacidade máxima de oito passageiros por voo. Se você pretende viajar neste inverno, reserve o seu hotel em Campos do Jordão, cidade que terá entre 29 de junho a 29 de julho Festival de Inverno.