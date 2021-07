Saiba como foi a discreta passagem de Gisele Bündchen pela Bahia

Discreta, intensa e marcante: assim foi a passagem recente de Gisele Bündchen pela Bahia. A brasileira mais famosa do mundo desembarcou no sul do estado em junho para fotografar uma campanha publicitária e, em Arraial D´Ajuda, usou a Pousada Atlântida como ponto de descanso entre as filmagens, realizadas na Aldeia Velha.

Para receber Gisele com mais conforto, a dona do lugar, Tatiana Alcântara, recrutou o arquiteto Mauricio Pinto, que transformou uma das suítes. “Flores, tecidos, mobiliário e elementos ‘handmade’ são fundamentais para proporcionar a experiência do bem-estar e da felicidade. Foi assim e ela adorou”, revelou o profissional, que pediu para deixarem soltos os galos e galinhas da pousada, que ocupa o terreno onde antes foi um sítio. “Ela gostou muito, se lembrou da infância”, disse o arquiteto. De lá, Gisele foi para a praia do Outeiro e postou uma foto em seu perfil no Instagram.

Mesmo a trabalho, a modelo aproveitou a temporada de cinco dias na região para conhecer alguns pratos típicos baianos e se encantou com o pão de mel de capim-santo.

Gisele Bündchen e Tatiana Alcântara (Foto: Reprodução/Rede sociais)

Ambientação da suíte utilizada por Gisele

Gisele Bündchen fotografou no sul do estado

Expansão

A Cantina Volpi, que possui restaurantes no shopping Paseo Itaigara, Pituba e em Ondina (a primeira casa, aberta em 1992), inaugurou, quinta-feira, uma unidade na Paralela. Com capacidade para 120 pessoas e um delivery

(iFood). Em plena atividade, a nova Cantina Volpi oferece o tradicional menu italiano que a consagrou, inclusive com as opções de almoço executivo. “A nova Cantina Volpi na Paralela era um antigo sonho de expandir a marca para uma região que ainda não atendíamos”, explica o empresário Iuri Cruz, à frente das atividades. O restaurante segue o padrão de decoração das demais unidades e teve projeto assinado pelo escritório Foguel Reis Sá Arquitetura.

Nova Cantina Volpi (Divulgação)



Estreia

Com a pandemia, as pessoas passaram a olhar mais para dentro de casa, a valorizar o bem-estar e o conforto e esse comportamento se refletiu no mercado de arquitetura e decoração. Não à toa, as arquitetas Luciana Paraiso e Luisa Pernet, a primeira baiana e a segunda mineira, precisaram montar escritório em São Paulo para atender à crescente demanda da clientela de lá que aprecia o estilo da dupla. Pois será este DNA que as profissionais vão apresentar durante a CASACOR SP 2021. Luciana e Luisa estreiam no evento assinando um ambiente de 57m², no qual vão montar uma livraria do Rio de Janeiro com ares de biblioteca em que livros de arte e decoração serão os protagonistas. O espaço vai funcionar para vendas enquanto a mostra estiver em cartaz. "Vamos levar também um pouco da nossa história e das nossas origens para a cidade de São Paulo", destaca Luciana. A mostra será realizada no Parque Mirante e está prevista para acontecer a partir de 18 de setembro.

Luisa Pernet e Luciana Paraiso (Divulgação)



Conceição Queiroz volta ao mercado de decoração

Nada melhor do que ver para apreciar. Foi a partir deste conceito que Conceição Queiroz criou a Con Quartos, uma butique dedicada a um dos ambientes mais especiais da casa, que ganhou formato de loft para promover a vivência dos clientes. "Criamos um ambiente agradável e acolhedor que vamos atualizar a cada 40 dias, em média", revela a empresária, expert no tema graças a seus mais de 30 anos à frente da Casabella. "Minha história com a loja foi muito forte e deixou esse legado", completa.

No novo espaço, que tem projeto assinado pela arquiteta Lais Galvão e está localizado no H Mall (R. Waldemar Falcão, 323), onde também atua na administração, Conceição Queiroz reuniu os principais lançamentos em camas, cabeceiras, poltronas e cadeiras, escrivaninhas, bancos, peseiras, cabideiros, enxovais e tapetes, além de um aromatizante exclusivo, desenvolvido sob medida. "O portfólio é composto por produtos de alta qualidade para atender todos os tipos de projetos, com um mix que inclui tudo que compõe um quarto", define a empresária, que assina a curadoria de produtos.

Conceição Queiroz (Gabriela Daltro/Divulgação)



Inauguração - A Crema Gelato Italiano escolheu o Rio Vermelho para abrir sua nova unidade neste sábado (24), às 10h. O local eleito pelos empresários Gabriel Slezynger, Pedro Imbassahy e João Fiamenghi, do Grupo Ergo, foi um belo casarão em frente ao Largo de Santana. Quem passar por lá vai ter à disposição mais de 20 opções de sabores originais preparados pelo chef Fred Samora a partir de uma técnica artesanal italiana de fazer gelato. No menu, sabores como Iogurte com Amarena, Framboesa, Ferreiro Rocher, Limone Siciliano, Mangaba, Menta, Neríssimo, Tapioca e Paçoca, entre outros.