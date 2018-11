Saiba como ingressar em Medicina com a nota do Enem

“Sonhei com Medicina desde sempre”. A frase é da estudante baiana Gabriella Santos Pinheiro, 22 anos. Depois de três anos e meio de muito estudo, angústia e aulas intermináveis em cursinhos, ela teve a certeza de que o sacrifício valeu a pena. “Com a minha nota do Enem, nem precisei fazer o vestibular tradicional da faculdade”, comemora a aluna da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).

Medicina é um dos cursos mais disputados pelos vestibulandos. Por isso, quem pretende ingressar na área médica deve estudar com afinco. Uma das formas de realizar esse sonho é por meio dos programas do governo de acesso ao ensino superior para bolsas de estudo, a exemplo do Programa Universidade para Todos (Prouni), financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). Há também a possibilidade de entrar em uma universidade pública pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Gabriella Pinheiro sempre sonhou cursar Medicina.

O estudante Leonardo Fraga Lima, 20 anos, garantiu uma vaga em Medicina contando com apoio do FIES. “Financiei 70% do valor do curso. Seria inviável pagar uma mensalidade de mais de R$ 7 mil”, avalia. Cursando o terceiro semestre, também na FTC, Leonardo e Gabriella têm que se desdobrar para dar conta de uma média de quinze disciplinas por semestre. “É um universo novo e desafiador mas eu estou amando mais cada vez que o conhecimento avança”, define Gabriella. A grade curricular e o contato com pacientes desde o início do curso são diferenciais para uma formação de qualidade. “Gosto muito do curso e acredito que a faculdade tem todo recurso para formar excelentes médicos”, conclui otimista Leonardo Fraga.

Quantos pontos para Medicina no Enem

Afinal, qual a média do Enem para passar em Medicina? Por ter uma grande concorrência, é fundamental que o estudante consiga uma excelente nota do Enem. Não é possível dizer qual é a média exata, pois a nota de corte varia diariamente enquanto o processo seletivo estiver aberto pelo Sisu, Prouni e Fies. Com o simulador de nota de corte Enem, ferramenta elaborada pelo Educa Mais Brasil, dá para ter uma ideia de quanto é preciso tirar no exame para garantir uma vaga para Medicina na faculdade de seu interesse.

Conheça outras faculdades de Medicina que aceitam o Enem

Universidade de São Paulo (USP)

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Universidade de Franca (UNIFRAN)

Universidade Nove de Julho (UNINOVE)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Universidade do Estado da Bahia

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Universidade Federal do Semiárido (UFERSA)