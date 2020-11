Saiba como será a festa de réveillon em Salvador

O Forte de São Marcelo, um dos principais cartões postais de Salvador, será o palco do maior espetáculo de réveillon do Brasil. Promovido pela Prefeitura da capital baiana, o evento, como o Alô Alô Bahia adiantou, contará com shows de Gusttavo Lima e Ivete Sangalo e será transmitido por plataformas online, canais abertos e fechados de televisão. O evento não terá público presencial.

O Réveillon de Salvador contará com palco inédito e projetado exclusivamente para apresentar as belezas da cidade, já que o Forte de São Marcelo está localizado em meio a Baía de Todos os Santos, próximo ao Centro Histórico de Salvador, dando visão a outros famosos cartões postais, a exemplo do Elevador Lacerda, Mercado Modelo e o recém reformulado e iluminado frontispício. O Réveillon terá transmissão ao vivo, no dia 31 de dezembro, a partir das 22h, com direito a contagem regressiva feita por Ivete Sangalo.

Show Pirotécnico

O tradicional Show pirotécnico acontecerá em meio a Baía de Todos os Santos e poderá ser acompanhado durante a transmissão do show. Além disso, diversos cantos da cidade contará com shows pirotécnicos especiais. Por conta da pandemia e para evitar aglomerações, sobretudo na orla de Salvador, os fogos de artifício estarão em locais totalmente diferentes dos anos anteriores, e não serão revelados previamente. “A ideia é que as pessoas possam olhar para o céu de qualquer ponto da cidade e ver um dos shows que estarão acontecendo simultaneamente em vários pontos de Salvador. Ou seja, a população poderá, de casa, celebrar a virada do ano com um show musical inesquecível de dois dos maiores artistas do Brasil, e também, ver o céu de Salvador iluminado na virada do ano. Esse é o nosso desejo, levar toda a essência do Festival Virada Salvador para dentro da casa das pessoas e, ao mesmo tempo, realizar uma extraordinária ação de promoção da capital baiana para o Brasil e para o mundo”, revela o prefeito ACM Neto.

Protocolos

A prefeitura está em processo de elaboração de um protocolo específico com os técnicos da área de saúde municipal para garantir a segurança de todos os envolvidos na produção do evento, desde a montagem até o momento final das transmissões e desmontagem, seguindo todas as recomendações sanitárias.

Imprensa

Para a cobertura do evento, será montado um espaço para os profissionais de imprensa, projetado em terra, no terminal marítimo do Comércio, com toda infraestrutura, monitores com imagem e som ao vivo dos shows. Essa área também terá toda a preocupação com protocolos sanitários e distanciamento. Serão disponibilizados também, conteúdos como imagens fotográficas e audiovisuais para que possam ser acessados virtualmente pelos profissionais dos veículos de comunicação cadastrados previamente. “Dessa forma, garantimos aos profissionais de imprensa mais essa opção, acessibilidade total aos conteúdos, onde poderão acompanhar tudo que acontece nesse momento tão especial de nossa cidade”, ressalta o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, responsável por coordenador o evento.

Cenário

O Forte de São Marcelo é patrimônio histórico e cultural brasileiro, símbolo de Salvador e da Bahia, e monumento individualmente tombado pelo IPHAN desde 1938. Atualmente integra o Conjunto de Fortificações do Brasil, candidato a Patrimônio Mundial da UNESCO. No âmbito local, a Prefeitura de Salvador e o IPHAN estão em tratativas avançadas para a cessão de uso do Forte de São Marcelo de modo a possibilitar uma gestão sustentável para o monumento através da implantação de um oceanário/aquário municipal.



A Virada Salvador é patrocinada pela Bohemia e Coelba com apoio da Socicam e Iphan.

