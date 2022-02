Saiba como será o novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento

A audiência pública sobre o processo de concessão e construção do novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento, em Santa Cruz Cabrália, será realizada nesta quinta-feira (3), para avaliar as contribuições enviadas por pessoas físicas e empresas interessadas durante a consulta pública e que ajudarão na elaboração do edital de licitação da obra.

O novo equipamento aeroviário baiano irá operar com voos da aviação regular e geral e será um importante vetor para desenvolvimento do turismo e do transporte internacional e nacional de cargas, como peixes e lagostas, na região. Em Santa Cruz Cabrália, ficará localizado próximo ao distrito de Pindorama, no KM 23 da BR-365.

O aeroporto tem a previsão de ser construído em cinco anos após o início da concessão e, durante o período, a empresa vencedora da licitação será responsável pela gestão do atual de Porto Seguro, que será substituído por não poder mais ser ampliado por conta do crescimento da malha urbana.

