Saiba o que é 'Bruaca, Marruá e Flozô', termos usados na novela Pantanal

As novelas da Globo, não raramente, trazem termos locais que se tornam famosos em todo o Brasil - quem não lembra de 'Are Baba' em 'Caminho das Índias'? A febre do momento, 'Pantanal', também trouxe um glossário novo de expressões que até podem soar familiares ao público, pois também foram utilizadas na primeira versão da história.

No entanto, os novatos podem ter alguma dúvida sobre o significado de termos já recorrentes na trama, como "diacho", a frase "palavra de peão" (como sinônimo de uma promessa que não será descumprida) e expressões como "junte seus panos de bunda". Veja abaixo o que significa outras palavras muito usadas na trama

O que é bruaca?

Na novela, a palavra, que até possui outros significados a depender da região do país, é usada no sentido pejorativo para ofender uma mulher, como sinônimo de feia.

É assim que o Tenório (Murilo Benício), um cara que maltrata a mulher, tem outra família e é capaz de cometer atrocidades, chama a esposa na trama: "Maria Bruaca" (Isabel Teixeira). Guta (Julia Dalavia), que costuma repreendê-lo quando tem falas preconceituosas, já reclamou com o pai sobre o uso do termo.

O que é marruá?

Maria, interpretada por Juliana Paes, ganhou essa palavra como um sobrenome depois que chegou ao Pantanal. Mas, na verdade, "marruá" é a forma como chamavam a mãe e agora Juma (Alanis Guillen) por ser um termo que significa um temperamento selvagem, agressivo.

O que é flozô?

Em "Pantanal", ser um flozô é usado pejorativamente como sinônimo de ser gay. Na novela, a palavra já foi dita por peões, como Alcides (Juliano Cazarré), e fazendeiros, como Tenório, que questionaram a sexualidade de Jove (Jesuita Barbosa) depois que o filho de Zé Leôncio chegou em terras pantaneiras.