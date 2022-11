Saiba onde doar para campanha contra o câncer infantil na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia iniciou uma edição da campanha Policiais contra o Câncer Infantil, em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA).

O GACC BA atua no estado desde 1988, com a missão de prestar à criança e ao adolescente, assistência e apoio à realização do tratamento da doença. Atualmente é prestada assistência a mais de 200 crianças/adolescentes por mês, todos eles oriundos de famílias com desfavorável situação econômica, sendo a maioria delas proveniente do interior do estado.

Qualquer pessoa, entidade ou empresa pode ajudar na campanha doando alimentos não-perecíveis, leite, fralda descartável (infantil M, G e GG, geriátrica M e G), materiais de higiene pessoal e produtos de limpeza.

Assim como em anos anteriores, o dia 23 de novembro é a data marcada não apenas para a entrega das doações, mas sim um momento de muita festa e alegria com os pacientes, transmitindo aos pequenos guerreiros as simbologias de poder e autoridade que os policiais carregam, incentivando-os a serem as autoridades da própria cura.

Estão previstas também atividades recreativas e lúdicas, com muita diversão e música. No local, serão montadas tendas com exposição de viaturas e motocicletas utilizadas na atividade operacional, sendo também realizada apresentação de personagens infantis e super-heróis.

Na Bahia, a PRF estará recebendo os donativos até 20 de novembro, nos pontos de arrecadação espalhados em suas 23 unidades policiais localizadas em todas as regiões do estado e na sede administrativa, em Salvador.

Veja onde doar:

(Reprodução) (Reprodução)

Corrida PRF – Circuito Solidário

No último domingo (06) aconteceu a Corrida PRF – Circuito Solidário. O evento beneficente marcou a abertura da Campanha Policiais Contra o Câncer Infantil.

Cerca de 1.200 corredores participaram coloriram de azul as ruas da Barra, Ondina e Rio Vermelho com muita descontração e entusiasmo. O ponto de largada e chegada, para os trajetos de 5 e 10Km, aconteceu no Farol da Barra.

Lembrando que todo o valor excedente à cobertura dos gastos com a corrida será revertido em doações para o GACC-BA.