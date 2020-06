Saiba onde encontrar estágios em tempos de quarentena

Um levantamento realizado pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) realizado nos três primeiros meses desse ano, mostrou que as contratações de estagiários cresceram 3,6%. Setores considerados essenciais, como varejo, saúde, logística e comunicação foram os que mais contrataram. Com a quarentena e o chamado novo normal, houve uma retração natural, reflexo do fechamento de escritórios, academias, instituições de ensino, além do comércio.

Em contrapartida, setores mantiveram as contratações estáveis e, em alguns casos, houve até alta, como o caso dos atacadistas, supermercados, empresas do setor de logística e instituições da área de saúde. Para o supervisor do CIEE em Salvador, Nilson Neiva, mesmo com a redução no número de vagas, ainda é possível conseguir espaço no mercado de trabalho. “Temos vários setores com grande demanda, a exemplo do que ocorre com a indústria, os órgãos públicos e o comércio de modo geral, absorvem o maior número de estagiários”, diz, ressaltando que cursos como administração, direito, pedagogia, letras, contábeis, educação física e o nível médio absorvem muitos profissionais em formação.

O representante do CIEE lembra que mais que uma oportunidade de renda, os estágios são a principal porta de entrada para o mercado de trabalho e servem como ferramenta de aprimoramento dos conhecimentos adquiridos na escola ou universidade. “Com o estágio, o estudante tem a oportunidade de colocar em ação os conhecimentos que vem adquirindo na teoria e o CIEE tem várias oportunidades, os interessados precisam se cadastrar e buscar pelas vagas ofertadas pelo site: www.ciee.org.br”, ressalta o supervisor.

Nilson Neiva destaca que, apesar da pandemia ter reduzido a oferta de estágios em algumas áreas, em setores como a saúde e a logística houve crescimento na oferta (foto: Divulgação)

Tempo de se preparar

Se sua área de atuação foi uma das afetadas pela pandemia, é preciso salientar que a quarentena pode ser um bom momento para investir na capacitação pessoal enquanto a situação não volta à normalidade. Nilson Neiva lembra que nesse cenário, o CIEE disponibilizou 21 cursos gratuitos para os jovens e estudantes cadastrados na plataforma, através do site CIEE (www.ciee.org.br).

“Além dos cursos, disponibilizamos o conteúdo de eventos realizados pelo CIEE nos últimos anos para acesso online, isso tudo para não prejudicar a continuidade das atividades de formação complementar”, complementa.

Outra dica valiosa para esse período é investir em cursos específicos para a área de interesse. Neiva destaca que o estágio é a primeira experiência no mercado de trabalho, mas para garantir a aprovação em um processo seletivo será necessário apresentar qualificação, flexibilidade, iniciativa e mostrar que tem capacidade de trabalhar em grupo.

Outros aprendizados

Para o professor de curso preparatório e administrador de empresas César Tavolieri, os estágios são importantes na vida dos futuros profissionais porque possibilitam conhecer a carreira na prática, amplia o aprendizado de diversas funções, desenvolve habilidades e competências, além de possibilitar estabelecer uma rede de contatos para o trabalho.

“No estágio, é possível aprender técnicas e práticas usuais do mercado de trabalho que não se conseguiria ter acesso numa graduação por mais extensa que seja a cargo horária”, esclarece, ressaltando que a experiência possibilita usar o conhecimento teórico adaptando-o às intempéries reais. “Um estágio representa, sem dúvida, um aumento exponencial do aprendizado, uma vez que muitos detalhes operacionais foram descobertos e aprimorados depois que saíram da teoria”, completa.

Para além de todas as possibilidades de aprendizado, César salienta que os estágios auxiliam o estudante a incrementar o currículo. “Trabalho em equipe, superação das frustrações, despertar da responsabilidade. Essas são algumas das habilidades que podem e devem ser desenvolvidas durante os estágios”, finaliza.



Garanta uma vaga:

1. Prepare um bom currículo

Seja simples, direto, organizado(a). Estruture todas as informações de modo que a leitura seja agradável e fácil. Se precisar de uma ajuda extra, recorra aos templates na internet



2. Seja honesto(a)

Tanto na construção do currículo quanto na entrevista, busque ser o mais honesto(a) possível. Mentiras não ficam bem e pode comprometer a oportunidade de estágio



3. Mostre suas experiências

Mesmo que suas experiências tenham sido em áreas distintas daquela da vaga de estágio, não deixe de mencioná-las. Não ignore o fato que os conhecimentos obtidos podem ser fundamentais para obter o lugar



4. De olho nas oportunidades

Quer se atualizar, fique atento (a) a plataforma Saber Virtual (todos os cursos são gratuitos), e o acesso pela plataforma de educação a distância através do endereço: https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber-virtual/



5. Faça Linkedin

A plataforma é uma ferramenta importante para ampliar a rede de contatos