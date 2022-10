Saiba os locais de votação das 19 seções de Salvador e não se perca na hora de votar

Após alterações nas seções eleitorais da Bahia para o primeiro turno, em relação à eleição passada, de 2020, de acordo como Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), não haverá mudanças nos locais de votação para o segundo turno, neste domingo (30). Para quem não votou no primeiro turno e vai votar no segundo, a dica é conferir com antecedência se a seção eleitoral segue no mesmo lugar que antes.



A verificação pode ser feita nas páginas logo abaixo, por meio do aplicativo e-Título, pelo site do TRE-BA ou ainda com o auxílio de um chat - do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), disponível no WhatsApp pelo número (71) 3373-7000.

CONFIRA O LOCAL DAS SEÇÕES ELEITORAIS DE SALVADOR

O ideal é que o eleitor faça isso com brevidade, já que pode haver congestionamento do site do TRE-BA, do NAVE ou do aplicativo e-Título, por conta da sobrecarga de consultas.No NAVE, para informações sobre o local de votação, digite a opção 4. Se não souber o número do título eleitoral, o eleitor pode fornecer outros dados para realizar a consulta.O app e-Título, versão digital do título de eleitor, poderia ser baixado gratuitamente para smartphones, nas lojas virtuais App Store e Google Play. Além da informação sobre local de votação e seção eleitoral, o aplicativo tem geolocalização. Ele também serve como identificação na hora de votar. No entanto, as regras só valem para quem já tem o app, já que ele só poderia ser baixado até o sábado (29).Os eleitores também podem consultar possíveis alterações no site do. Na aba “eleitor e eleições”, acesse “Título e local de votação”. Na página, a busca poderá ser feita informando o título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome completo da mãe.