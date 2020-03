Saiba por que Salvador ainda não teve caso de coronavírus confirmado

Fábio Vilas-Boas (Foto: Divulgação)

Agora há pouco, em conversa com o Alô Alô Correio, o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, revelou o motivo pelo qual, segundo ele, a capital baiana ainda não registrou casos do novo coronavírus. ''Poucos voos internacionais, mas a expectativa é que registre nos próximos dias com o fluxo vindo de São Paulo'', explicou.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o número de casos confirmados no estado segue em três. Todos registrados em Feira de Santana.

