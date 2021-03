Saiba quais foram os 10 carros mais roubados no Brasil em 2020

O home office adotado por muitos brasileiros durante a pandemia, com os carros mantidos na garagem, não fez cessar os roubos e furtos de automóveis no ano passado. O índice de crimes continuou em alta, e dentro de uma amostra de 5.500 ataques registrados pela Ituran, empresa especializada no monitoramento remoto de veículos, foi possível estimar quais os carros mais roubados de 2020 no país.

O estudo, divulgado pela CNN Brasil, considerou o total de cada modelo dentro da base da empresa, e mostrou que o Volkswagen Voyage foi o mais roubado, com 2,6% do total de casos, seguido pelo Renault Logan, com 2,5%, e o Fiat Siena, com 2,3%.

O percentual se refere ao número de ocorrências específicas. Ou seja: de cada 1.000 Voyages na base de clientes da Ituran, 26 foram roubados ou furtados em 2020.

Confira o top 10 de veículos mais cobiçados pela bandidagem:

Volkswagen Voyage - 2,6% (26 ocorrências a cada 1.000 carros) Renault Logan - 2,5% (25 ocorrências a cada 1.000 carros) Fiat Siena - 2,3% (23 ocorrências a cada 1.000 carros) Chevrolet Onix - 2% (20 ocorrências a cada 1.000 carros) Chevrolet Prisma - 2% (20 ocorrências a cada 1.000 carros) Fiat Uno - 2% (20 ocorrências a cada 1.000 carros) Ford Ka - 2% (20 ocorrências a cada 1.000 carros) Fiat Fiorino - 2% (20 ocorrências a cada 1.000 carros) Fiat Palio - 1,9% (19 ocorrências a cada 1.000 carros) Hyundai HB20 - 1,9% (19 ocorrências a cada 1.000 carros)

