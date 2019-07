Saiba quando e onde será o velório de César Mata Pires Filho

César Mata Pires Filho, herdeiro da OAS, morreu em São Paulo (Foto: Reprodução/Veja)

O velório do empresário César Mata Pires Filho, um dos herdeiros do Grupo OAS, será realizado nesta sexta-feira (26), no Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo.

O cemitério é o mesmo que o pai dele, César Mata Pires, foi enterrado em agosto de 2017.

Durante toda a tarde dessa quinta, íntimos amigos da Bahia partiram para a capital paulista para se solidarizar com a família.

César Mata Pires Filho faleceu nesta quinta, aos 40 anos – iria completar 41 em setembro. Ele estava internado desde o dia 8 de julho, após um infarto.