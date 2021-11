Saiba quanto Gil e Fernanda Montenegro receberão de salário após posse na ABL

Eleitos recentemente como imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL), o baiano Gilberto Gil e a atriz Fernanda Montenegro serão empossados nas cadeiras 17 e 20, respectivamente, em março de 2022. A partir desta data, eles passam a receber salários e cachês por participação em eventos. A remuneração mensal pode ultrapassar a R$ 10 mil.

Cada imortal da ABL recebe um salário fixo de R$ 3 mil mensais. O valor é acrescido por remunerações condicionadas à presença destes em atividades específicas. De acordo com o UOL, quem vai ao chá das terças-feiras ganha R$ 800 e o comparecimento às reuniões de quinta garante mais R$ 1 mil. Desta forma, um membro que participar de todas as reuniões — em um mês com quatro terças e quintas — pode passar dos R$ 10 mil. A presença em debates e palestras sobre diversos temas artísticos e literários também favorece a renda mensal dos imortais.

Fernanda Montenegro e Gil foram os primeiros eleitos após a retomada das atividades presenciais na ABL, interrompidas em função da pandemia do novo coronavírus. Outros três nomes serão escolhidos até o final de 2021.