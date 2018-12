Saiba quem é Alberto Toron, o advogado de João de Deus

Considerado um dos advogados criminalistas mais requisitados do país, Alberto Toron é quem está fazendo a defesa de João de Deus – o médium é suspeito de ter abusado sexualmente de mulheres durante atendimentos espirituais.

Toron começou sua carreira trabalhando com Marcio Thomaz Bastos (1935-2014), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e ex-ministro da Justiça do Governo do presidente Lula. Em 1985, ele fundou seu próprio escritório, que é especializado na atuação na área penal.

(Foto: Reprodução/ Facebook)

Doutor e mestre em Direito Penal pena USP e ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Toron atuou na defesa dos juízes Nicolau dos Santos Neto e João Carlos da Rocha Mattos, na Operação Anaconda, e foi responsável pela acusação contra Suzana Richtofen. Também esteve à frente da defesa de João Paulo Cunha no Mensalão e de Aécio Neves na Operação Lava-Jato.