Saiba quem é Ávine Vinny, cantor de 'Coração Cachorro' preso por ameaçar ex

Autor de "Coração Cachorro", um dos maiores hits brasileiros da atualidade, o cantor Ávine Vinny, de 32 anos, está preso em Fortaleza desde a noite desta segunda-feira (13). O artista foi detido após ameaçar de morte sua ex-mulher, Laís Holanda, durante uma discussão. Os dois são pais de uma menina.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Ávine foi detido por uma "discussão verbal" e que em breve será liberado. Ele ainda deve passar por uma audiência de custódia.

Quem é Ávine Vinny

Batizado Ávneh Vinny Diniz da Silva Aragão, ele nasceu em Sobral, interior do Ceará, e canta desde criança na igreja. Mais velho, começou a se apresentar em bares da região.

O cantor iniciou sua carreira em 2009, ao criar com amigos a banda Xé Pop, aos 20 anos. O grupo durou seis anos.

A carreira solo começou em 2016, com direito a parcerias com artistas como Xand Avião, Matheus e Kauan, Dilsinho, Lucas Lucco, Jorge da dupla Jorge e Matheus, Yasmin Santos, Simone e Simaria, Ludmilla, entre outros.

A fama de Ávine Vinny veio através da música "Coração Cachorro (Late Coração)", gravada ao lado do também cearense Matheus Fernandes e inspirada na obra de James Blunt. A canção transforma a melodia do refrão de 'Same mistake em um latido apaixonado em ritmo de pisadinha.

Os autores da música admitiram a inspiração, inclusive, fizeram acordo com Blunt e cederam 20% da renda da canção ao inglês, mas negaram que houvesse plágio.

"Coração cahorro" está entre as músicas mais tocadas no país atualmente e em outubro deste ano chegou a ser a 21ª canção mais tocada no mundo.