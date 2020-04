Saiba quem é o bilionário mais jovem do Brasil

Pedro de Godoy Bueno

(Foto: Divulgação)

A revista americana “Forbes” anunciou, nesta quarta-feira (8), a lista atualizada dos bilionários que existem em todo mundo. De acordo com a publicação, neste momento, são 2.095 pessoas que fazem parte do clube dos dez dígitos.

No Brasil, um dos destaques é o jovem Pedro de Godoy Bueno, filho do falecido Edson de Godoy Bueno, cofundador da empresa de planos de saúde Amil e dos laboratórios Dasa. Listado como o bilionário mais jovem do país, com 29 anos, Pedro possui cerca de US$1,1 bilhão na conta bancária. No ranking mundial, ele aparece na posição 1851.