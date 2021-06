Saiba quem é Pedro Bueno, presidente da Dasa, que comprou o Hospital da Bahia

A Dasa anunciou, durante a semana, a entrada de novos ativos no portfólio da empresa. O Hospital da Bahia (adquirido por R$ 850 milhões), em Salvador, é a joia da operação, juntando-se agora a hospitais da empresa que já operam em São Paulo, Rio, Brasília e Maranhão. No comunicado oficial, Pedro Bueno, presidente da Dasa, reafirma o seu compromisso em promover a adoção de uma jornada integrada de saúde, por meio da prática de uma medicina de excelência e orientada ao melhor desfecho clínico.

Pedro Bueno é filho do empresário Edson Godoy de Bueno, cofundador da rede de planos de saúde Amil e da própria Dasa. Assumiu o controle do grupo, logo após a morte do pai, em 2017. Ano passado, foi escolhido o Empreendedor do Ano pela EY. Pedro possui 32 anos e, de acordo com a Forbes, é considerado o bilionário mais jovem do país, com uma fortuna de 8,5 bilhões de reais.

Pedro Bueno (foto: divulgação)

Temporada baiana

Ana Paula Junqueira escolheu Salvador para passar o final de semana. Na quinta-feira, jantou no restaurante Amado, na Avenida Contorno, ao lado das amigas Aletania e Fernanda Barbosa. De lá, o trio seguiu para o apartamento do arquiteto David Bastos, no Corredor da Vitória. Ana Paula é amicíssima de Naomi Campbell (modelo inglesa) e, só para constar, já foi casada com o empresário sueco Johan Eliash, um dos 50 homens mais ricos da Inglaterra. Juntos, Junqueira e Johan promoveram grandes festas – ao redor do mundo – e chegaram a ciceronear o príncipe Andrew Albert Christian Edward, filho de Elizabeth II, durante uma temporada no Brasil. Em conversa com o Alô Alô, Ana Paula revelou que ficará na cidade até esse domingo (6).

Ana Paula Junqueira (foto: dDivulgação)

Olhar certeiro

O empresário Germano Gerdau, vice-presidente da produtora de aço que leva o seu sobrenome, completou 85 anos no último domingo e comemorou um dia antes, no apartamento da filha Germana, na Delfim Moreira, no Rio de Janeiro. A celebração, apenas para familiares, também reuniu amigos mais íntimos como Narcisa Tamborindeguy, que ficou encantada – e quem não ficaria ? – com o Frans Krajcberg que decora uma das paredes do imóvel. Narcisa compartilhou um registro em suas redes sociais, em que aparece a obra de arte. Frans Krajcberg, que ficou conhecido principalmente por suas esculturas feitas a partir de troncos de árvores, morou durante mais de 40 anos em Nova Viçosa, no interior da Bahia, e morreu em 2017, aos 96 anos de idade.

Narcisa Tamborindeguy (foto: reprodução / Instagram)

Lançamento

O baiano Rodrigo Góes, criador do projeto Fábrica de Milhas, curso que já possui mais de 6 mil alunos espalhados pelo Brasil e no exterior, vai ministrar uma série de aulas gratuitas nas quais vai ensinar a acumular milhas. A Semana do Fabricante de Milhas começa no próximo dia 7 e segue até o dia 10. Para ter acesso, basta se cadastrar no site: www.fabricademilha.com.br. “Meu objetivo é justamente trazer o máximo de informação possível sobre esse mundo, porque milhas valem dinheiro e muita gente está deixando esse dinheiro na mesa simplesmente pela falta de informação ou pelo mau uso delas”, afirma Góes, que é um dos principais especialistas do tema no Brasil.

Rodrigo Góes (foto: divulgação)

Jantar especial

O Fera Palace Hotel, em Salvador, organizou um jantar especial para o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12 de junho. Os casais serão recepcionados com menu elaborado pelo chef Fabrício Lemos. O valor por pessoa é R$ 200 e o acesso será apenas a quem fizer reserva pelo telefone (71) 3036-9202. O jantar será servido das 17h às 20h devido ao toque de recolher.

Vale conferir

O icônico álbum "Refavela", lançado por Gilberto Gil em 1977, é o tema do documentário "Refavela 40", disponibilizado pela HBO Latin America Original. Dirigida por Mini Kerti - de "Barão Vermelho - por que a gente é assim?" (2017) -, a produção é de 2018 e revisita o disco por ocasião da celebração dos 40 anos de seu lançamento. O filme reúne depoimentos inéditos e traz os músicos que acompanharam o cantor e compositor baiano na turnê africana que serviu de inspiração para o álbum. "Refavela" 40 exibe também o show realizado na Concha Acústica de Salvador, em 2017, e que fez parte da turnê comemorativa do projeto.