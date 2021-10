Saiba quem são os atletas que não serão mais utilizados pelo Vitória

O torcedor do Vitória ainda não viu o meia Sérgio Mota vestir a camisa rubro-negra e nem verá. Contratado há dois meses, o jogador não estreou porque se machucou e agora não faz parte dos planos do clube para a reta final da Série B. Ele não é o único. Há uma lista de atletas que não serão mais utilizados pelo técnico Wagner Lopes nas últimas 10 rodadas da competição. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo CORREIO.

Além do meia Sérgio Mota, o volante Gabriel Bispo e os atacantes Ronan, Matheusinho e Samuel Granada foram comunicados na manhã desta segunda-feira (4) que não serão mais aproveitados. De acordo com o diretor de futebol do Vitória, Alex Brasil, os atletas não irão treinar à parte do elenco.

"Eles estão treinando normalmente, mas não vão mais ser aproveitados", confirmou. "O grupo está muito grande e preferimos fazer isso para a melhora do trabalho", afirmou o dirigente ao CORREIO.

Segundo Alex Brasil, além desses cinco atletas, outros também deixaram de compor o elenco principal. "Alguns retornaram para o sub-20, por exemplo. É uma coisa interna", cortou, sem revelar nomes. A única informação detalhada por ele foi que no caso de Gabriel Bispo a opção foi do jogador. "O próprio atleta pediu que não queria mais estar nesse momento", contou.

Gabriel Bispo foi o único dos cinco citados relacionados para o jogo do último sábado (2), quando o Vitória perdeu por 3x0 para o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Na ocasião, ele não deixou o banco de reservas.