Saiba quem são os bilionários brasileiros que mais ganharam dinheiro em 2022

O seleto grupo de brasileiros com mais de US$ 1 bilhão em patrimônio diminuiu em 2022. Eram 53 no começo do ano, número que caiu para 41 agora, segundo o ranking em tempo real de bilionários da Forbes.

Desses 41, a maioria viu sua fortuna encolher ao longo do ano – somente 14 viram o patrimônio aumentar, de acordo com a revista.

O grande destaque foi Maurizio Billi, presidente da Eurofarma, cuja riqueza quase dobrou: passou dos US$ 1,4 bilhão para US$ 2,7 bilhões, um aumento de 92,9%. Confira o ranking:

Maurizio Billi

Patrimônio: R$ 14,4 bilhões

Variação em 2022: +92,9%

Origem do patrimônio: Eurofarma



Lirio Parisotto

Patrimônio: R$ 12,1 bilhões

Variação em 2022: +53,3%

Origem do patrimônio: Videolar/Bolsa de Valores



Luciano Hang

Patrimônio: R$ 24,9 bilhões

Variação em 2022: +51,6%

Origem do patrimônio: Havan



Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

Patrimônio: R$ 8,4 bilhões

Variação em 2022: +14,3%

Origem do patrimônio: Itaú Unibanco



Walter Faria

Patrimônio: R$ 16,4 bilhões

Variação em 2022: +10,7%

Origem do patrimônio: Grupo Petrópolis



Carlos Alberto Sicupira

Patrimônio: R$ 47,1 bilhões

Variação em 2022: +8,5%

Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital



José João Abdalla Filho

Patrimônio: R$ 13,7 bilhões

Variação em 2022: +8,3%

Origem do patrimônio: Banco Clássico



Ermírio Pereira de Moraes

Patrimônio: R$ 20,6 bilhões

Variação em 2022: +8,3%

Origem do patrimônio: Votorantim



Maria Helena Moraes Scripilliti

Patrimônio: R$ 20,6 bilhões

Variação em 2022: +8,3%

Origem do patrimônio: Votorantim



Ana Lucia de Mattos Barretto Villela

Patrimônio: R$ 7,4 bilhões

Variação em 2022: +7,7%

Origem do patrimônio: Itaú Unibanco