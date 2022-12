Saída da cidade: pico de movimento nas rodovias é esperado entre esta sexta e sábado

Até segunda-feira (2), o movimento nas rodovias baianas deve ser intenso e exigir paciência dos motoristas. Só na Estrada do Coco, a BA-099, entre 40 mil e 42 mil veículos devem passar pela via desde a última quinta-feira (29) até o fim do dia nesta sexta-feira (30). Principal forma de acesso ao Litoral Norte, a estrada liga a alguns dos destinos mais procurados no feriado do Réveillon, como as praias de Guarajuba, em Camaçari, e Praia do Forte, em Mata de São João.

Segundo a assessoria da Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a operação na rodovia, ao todo, desde quarta-feira e até a próxima terça (3), a expectativa é de 250 mil carros. O pico deve ser justamente ao longo da tarde desta sexta-feira para quem vai para o Litoral Norte. O segundo momento de maior movimento deve ser no dia 2, quando 45 mil veículos são esperados no retorno a Salvador.

Já no Sistema BA-093, a estimativa é de quase 300 mil veículos transitando entre sexta e segunda, segundo a concessionária Bahia Norte. O maior fluxo é esperado principalmente na Via Metropolitana, que liga a CIA Aeroporto à BA-099. A via é uma rota alternativa para quem pretende chegar ao Litoral Norte sem passar pelas áreas urbanas da saída de Salvador e de Lauro de Freitas.

Enquanto isso, nas BAs 526 (Cia Aeroporto, sentido Salvador) e 534 (Via Parafuso, sentido Camaçari), o movimento já era intenso na tarde desta sexta, mas com expectativa de aumentar a partir das 17h, pelas projeções da concessionária Bahia Norte, que administra os dois trechos.

No domingo, também há previsão de grande tráfego de veículos voltando das praias do Litoral Norte em direção a Salvador por meio da Via Metropolitana, especialmente a partir das 17h. A concessionária informou que, nos horários de pico, deve reforçar as equipes nas praças de pedágio para tornar o atendimento mais ágil. Só entre esta sexta-feira e segunda, são esperados quase 300 mil veículos nas duas estradas.

Federais

Nas rodovias federais, em especial as BRs 324, 101 e 116, o fluxo também era intenso, mas sem intercorrências, na tarde desta sexta-feira. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o policiamento foi reforçado nas localidades que dão acesso aos destinos turísticos.

O horário de maior pico para a saída para os festejos de Réveillon é entre 14h e 17h de sexta-feira, mas deve seguir assim até a manhã deste sábado (31). Depois, no movimento de retorno, a maior concentração de veículos é esperada entre a tarde e a noite de domingo (1).

Devido às chuvas que atingem mais de um centena das cidades do estado, a PRF recomenda cuidados especiais aos motoristas. A corporação informou que vai continuar monitorando pontos críticos e estará atenta ao comportamento de condutores em pistas molhadas. As principais orientações incluem transitar em velocidade moderada (sempre à direita da via), acender os faróis (baixo), manter distância segura do veículo que estiver à frente e evitar manobras e freadas bruscas.

Confira algumas das principais orientações da PRF aos condutores neste feriado: