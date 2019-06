Saída do Fogo Simbólico de Cachoeira inicia preparativos para o 2 de Julho

Por volta das 8h30 deste domingo (30), o do Fogo Simbólico deixou a cidade de Cachoeira no Recôncavo Baiano. O momento integra os preparativos para os festejos da Independência do Brasil na Bahia que acontece na terça-feira (2). O fogo que deve acender a pira durante as comemorações ao 2 de Julho já passou pelos municípios de Saubara, Santo Amaro e São Francisco do Conde.

Logo de manhã cedo, um dia antes da data cívica precorre ainda as cidades de Candeias e Simões Filho até chegar às 16h ao bairro de Pirajá em Salvador, onde haverá o hasteamento das bandeiras por autoridades e a colocação de flores no túmulo do General Labatut.

O ponto de partida da chama teve um papel de extrema importância na luta pela libertação, por ter rompido com a Coroa Portuguesa em 25 de junho de 1822, quando Cachoeira se tornou o quartel general das tropas libertadoras que lutaram na Bahia contra a esquadra de Portugal.

Há 28 anos, o encarregado de serviços gerais da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Arildo Reis é responsável por acompanhar o trajeto do Fogo Simbólico de Cachoeira até Salvador. Ainda que a chama seja conduzida por soldados do Exército e atletas baianos por todos os locais que ela passa até chegar ao Campo Grande para a culminância dos festejos, é Arildo que cuida de tudo para que o Fogo Simbólico se mantenha aceso:

“É muito construtivo. A gente vai lembrando que a independência da Bahia foi na verdade, a independência do Brasil. E eu me sinto muito feliz em participar todos os anos”, afirma.

Em Salvador, no dia 2 de Julho, antes de chegar ao Campo Grande, o Fogo Simbólico percorre a Estrada Campinas de Pirajá, Rua da Bolívia, BR 324, Bonocô (Mário Leal Ferreira), Bonocô (Pres. Castelo Branco), Fonte Nova (avenida Vasco da Gama), Dique do Tororó, Avenida Centenário, Praça Dr. João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris, Avenida Professor Paulo Almeida, Rua Felix Mendes, Rua Comendador José Alves Ferreira e a Avenida Leovigildo Filgueiras. Às 17h, o atleta olímpico de natação Edvaldo Valério encerra a programação com o acendimento da Pira em frente ao monumento 2 de Julho.

Confira a programação completa:





DIA 01/07 (Segunda-feira)

16:00 – Chegada do Fogo Simbólico – Largo de Pirajá. Acendimento da Pira mais o hasteamento das Bandeiras por Autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Policia Militar do Estado da Bahia. Também serão colocadas flores no túmulo do General Labatut.

DIA 02/07 (Terça-feira)

06:00 – Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha.

07:00 – Organização do Cortejo Cívico.

08:30 – Hasteamento das Bandeiras por Autoridades, com a execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

09:00 – Início do Cortejo Cívico

11:30 – Recolhimento dos Carros Emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza.

15:00 – Início do Cortejo Cívico.

15:30 – Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval

16:15 – Previsão de chegada dos Carros Emblemáticos e das Autoridades ao Campo Grande.

17h - Hasteamento das bandeiras por Autoridades. Execução do Hino Nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército e Aeronáutica. Também haverá o acendimento da Pira do Fogo Simbólico Pelo atleta olímpico de natação Edvaldo Valério. A programação cívica prevê ainda a execução do Hino ao 2 de Julho pelo Coral da PM (BA) com acompanhamento da Banda de Música Maestro Wanderley da Polícia Militar da Bahia.





PROGRAMAÇÃO CULTURAL

02/07 (Terça-feira/ Campo Grande)

Das 17:30 às 21:30 – XXVII Encontro de Filarmônicas – Regência: Maestro Fred Dantas

03/07 (Quarta-feira/ Campo Grande)

Das 18:00 às 21:30 – Baile da Independência – com a Orquestra do Maestro Fred Dantas.

04/07 (Quinta-feira/ Espaço Cultural da Barroquinha)

18:00h – “Patrimônio É” – 2 de Julho – Patrimônio do Povo - com a participação do arquiteto e urbanista Jan Maurício Oliveira van Holthe, do historiador, Sérgio Guerra Filho, do restaurador, José Dirson Argolo e a mediação fica por conta de Milena Tavares, Diretora de Patrimônio e Humanidades, da FGM.

05/07 (Sexta-feira Campo Grande/ Lapinha)

18:30h – Volta dos Carros Emblemáticos. Participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, Fanfarras e Grupos Culturais.