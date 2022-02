'Saideira' do Jazz no Castelo tem shows de Ellen Oléria e Adelmo Casé

Chegou a quarta e última semana do festival Jazz no Castelo, em Praia do Forte. A saideira começa na quarta (2), com show da brasiliense Ellen Oléria, vendedora da primeira edição do The Voice Brasil e já no terceiro álbum solo da carreira.

Na quinta, 03, tem o cantor, compositor e multi-instrumentista baiano Adelmo Casé. Unindo hip hop, black music, reggae, bases eletrônicas e toda a beleza da música baiana, Casé promete apresentar canções autorais e sucessos dos seus mais de 15 anos de estrada.

Já na sexta, dia 04, é a vez da cantora soteropolitana Angela Velloso, que canta desde pequena, já que sempre conviveu com música por consequência da rotina de seu pai, o violonista, guitarrista, arranjador e compositor Duarte Velloso. A cantora estuda composição e canto na Ufba e lançou seu primeiro álbum autoral – Reisen - em 2019.

Com três shows por semana, o festival começa com a apresentação de um DJ, seguido por exibições de vídeo mappings nas ruínas do castelo e, por fim, o show do artista do dia. Uma área gourmet com comidas e bebidas da região (não incluídas no preço do ingresso) vai estar à disposição do público.

Como a pandemia, apesar de estar arrefecida na Bahia, ainda não se dissipou, a máscara e o cartão de vacinação serão obrigatórios para quem for ao evento. Mais informações no Instagram @castelogarciadavila e no fgd.org.br.

O Festival é uma homenagem ao maestro baiano Letieres Leite, que nos deixou em outubro do ano passado, o histórico e tombado Castelo Garcia D’Ávila, um símbolo importante do início da colonização e povoamento do Brasil, em Praia do Forte (Mata de São João).