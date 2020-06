Sair da caixa e seguir o fluxo

Estamos vivendo tempos de incertezas muito antes do início da pandemia da Covid- 19, e as dúvidas aumentaram com a fuga da realidade que muitos teimam em exercitar. Pode parecer normal adotar este comportamento como forma de defesa, contudo, quanto mais rápido encaramos as mazelas do momento atual e também as novas oportunidades, será possível minimizar os inúmeros impactos pós tudo.

Quando ouvimos que a crise econômica chega ser mais debatida como prioridade absoluta em detrimento da vida humana, isso nos leva a algumas reflexões sobre este tema. Certamente as pessoas são diferentes, bem como as reações diante de situações não programadas. Nenhum astrólogo ou vidente poderia prever que o ano 2020 viria como um divisor de água na vida de todos. Pois sim, os impactos da pandemia não estavam previstos em nenhum prognóstico de futuro em um ano de algoritmo par.

No entanto, é possível perceber a mensagem emitida pela nova ordem mundial, de que deveríamos nos voltar aos nossos pares e não semelhantes com empatia, resolutividade, proatividade e criatividade.

Nosso país vive um dos momentos mais difíceis da atualidade contemporânea, visto que muitos ainda andam na contramão, negando a enxergar que sair da caixa é a melhor maneira de seguir o fluxo.

Temos como exemplo de visão política e humanitária as ações adotadas pela Prefeitura de Salvador que, desde o início da pandemia, uniu forças e parcerias, criando protocolos e estratégias para seguir em frente, além de recomendação de isolamento social como ferramenta de proteção à vida. Apesar de todas as recomendações, a desobediência pela desobediência se tornou visível por quase toda cidade.

Nada será como antes, já dizia o poeta Milton Nascimento. Precisamos nos adaptar a esta realidade que estamos vivenciando, prevalecendo o diálogo entre economia versus saúde. Só que não dá para admitir que populismos desmedidos e desnecessários venham se sobrepor à necessidade de preservar vidas humanas, como demostra a recente iniciativa de um vereador em judicializar a reabertura imediata do comércio, deixando todos preocupados com a tentativa de desestabilizar uma gestão que vem acertando nas medidas sanitárias e preventivas à saúde dos soteropolitanos, como bem disse recentemente o prefeito ACM Neto: 'Espero que quem não esteja lutando pela vida não atrapalhe a nossa luta. Felizmente, a Justiça mostrou ao vereador que fazer populismo contra os fatos e a ciência não adianta.

Temos um cenário realmente preocupante, mas existem inúmeras vantagens competitivas para o surgimento de novos negócios com a ajuda das tecnologias, do aumento dos serviços de delivery, aulas e seminários online, bem como audiências jurídicas. Em vez de andar na contramão, devemos investir em tecnologia da informação, democratizando o acesso às plataformas de comunicação.

A interatividade virtual já é uma realidade consumida por muitos, mas precisa chegar à totalidade da população, principalmente nas comunidades periféricas, pois o futuro é o agora.

Mônica Kalille é assessora especial do gabinete da Prefeitura