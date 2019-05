Saiu a lista: veja relacionados do Vitória para encarar Vila Nova

Com novidades entre os presentes e principalmente entre os ausentes, o técnico Claudio Tencati relacionou 20 jogadores para o jogo contra o Vila Nova, o primeiro do Vitória em casa na atual Série B. A partida é sábado (4), às 16h30, no Barradão.

Titulares na estreia, com derrota por 3x1 para o Botafogo-SP, o zagueiro Edcarlos e o lateral esquerdo Fabrício não estão relacionados. Ambos foram comunicados que não fazem mais parte do planejamento do clube para a temporada e encontram-se à disposição no mercado, assim como o volante Leandro Vilela e o zagueiro Bruno Bispo.

Entre os 11, fica a expectativa pela estreia do zagueiro Everton Sena, novo parceiro de Victor Ramos. Ele afirma que o desempenho nos treinos foi bom. “A gente foi chamado bastante atenção pelo nosso treinador em alguns aspectos de posicionamento, da forma que temos que jogar. E fomos até elogiados pelo jeito que saímos no treinamento. Agora é colocar em prática na partida”, contou o jogador, que já trabalhou com Tencati em 2016, no Londrina.

Everton Sena está confiante em dar fim ao mau momento vivido pelo Leão, que não vence há 13 jogos. “Eu recebo esse desafio de braços abertos. O Vitória é um clube grande, de muita história e por isso eu vim para cá. Porque sabia que aqui é um clube grande, bastante estruturado e eu creio que a gente vai brigar pelo acesso”, comentou.

Outra novidade deve começar no banco de reservas. Com o afastamento de Fabrício, o lateral esquerdo Elivélton, da equipe sub-20, ganhará uma chance entre os profissionais. A tendência é que Capa seja ser o titular da posição.

Reserva de Caíque na estreia, o goleiro João Gabriel dará lugar a Ronaldo no banco dessa vez. Segundo a assessoria de comunicação rubro-negra, a estratégia faz parte de um rodízio promovido pela comissão técnica.

O elenco finalizou a preparação na manhã desta sexta-feira (3), em atividade fechada à imprensa na Toca do Leão. De acordo com a assessoria, Tencati comandou um treino tático e ensaiou jogadas de bola parada.

Veja os 20 convocados por Claudio Tencati:

Goleiros: Caíque, Ronaldo e Lucas

Laterais: Matheus Rocha, Capa e Elivelton

Zagueiros: Everton Sena, Ramon e Victor Ramos

Volantes: Dudu Vieira, Léo Gomes, Matheus Farinha e Rodrigo Andrade

Meias: Andrigo e Nickson

Atacantes: Caíque Souza, Felipe Garcia, Léo Ceará, Neto Baiano e Ruan