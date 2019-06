Saiu! Confira gabaritos do concurso da Prefeitura de Salvador

Os gabaritos das provas do concurso público da Prefeitura de Salvador. realizado no último domingo (16), foram divulgados nesta terça-feira (18) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela elaboração e aplicação do exame.

Foram divulgados os gabaritos dos três editais em andamento. As respostas divulgadas são das provas para professor municipal e para os cargos de Nível Superior, Médio e Técnico.

Confira gabaritos das provas do Edital 001 - Nível Superior e Nível Médio

Confira gabartios das provas do Edital 002 - Professor Municipal

Confira gabaritos das provas do Edital 003 - Nível Superior e Nível Técnico

As provas para os três editais foram realizadas no último final de semana. Compareceram para a avaliação, segundo a FGV, quase 100 mil pessoas Outros 11 mil candidatos deixaram de fazer o concurso. Os gabaritos divulgados nesta terça são considerados preliminares e os candidatos podem recorrer. Segundo os editais (item 14.3 dos editais 01 e 03 e 15.3 do edital 02), o candidatos tem dois dias úteis a partir do dia seguinta à divulgação do edital para recorrer. Sendo assim, quem quiser contestar o gabarito poderá fazê-lo até a proxíma sexta-feira (21).

Vagas

O primeiro edital aberto é para professor, com 150 vagas imediatas. O segundo é para os cargos de Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito, Agente de Fiscalização, Fiscal de Serviços Municipais e Agente de Salvamento Aquático (salva-vidas). As vagas para Guarda Civil Municipal são as mais concorridas: são 803 candidados por vaga. Para Agente de Trânsito e de Transporte, a disputa é de 645 candidatos por vaga.

Já o terceiro edital é para os cargos de médico, assistente social, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro/arquiteto e – pela primeira vez na administração municipal –, os cargos de gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho.

Os novos postos de trabalho vão representar um investimento de R$ 23,3 milhões para reforçar as áreas estratégicas e prioritárias do serviço público municipal.