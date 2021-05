Saiu! Conheça as 10 melhores empresas para trabalhar na Bahia

O ranking da 8ª edição estadual do Great Place to Work (GPTW) foi divulgado. Aguardada todos os anos pelas empresas que se dedicam para ter excelentes ambientes de trabalho, a lista reconhece os melhores lugares para trabalhar na Bahia. Este ano, 10 organizações são contempladas.

Com ano base de 2020, a lista é dividida em duas categorias: empresas com mais de 1 mil funcionários, consideradas de médio e grande porte, e de 30 a 999 colaboradores, pequeno porte. Na primeira estão, por ordem de colocação: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Natulab Laboratório Farmacêutico, Supergasbras Energia Ltda, Veracel Celulose, Icatubahia, Ibacem e He-Net. No ranking das pequenas organizações estão: Wish Hotel da Bahia, Solar do Imperador Hotel e TeleData.

A Escola Bahiana de Medicina e Sáude Pública ocupa o topo do ranking pelo terceiro ano consecutivo. Desde o início do ranking na Bahia, a instituição, que possui cerca de 1.300 colaboradores, fica entre os cinco primeiros colocados.

“Estar entre as melhores empresas para trabalhar na Bahia representa o reconhecimento dos nossos colaboradores, que participam voluntariamente da pesquisa. Evidencia o cumprimento da nossa missão de servir com respeito, cuidado com as pessoas e como nos sentimos acolhidos dentro de uma ambiência propulsora de realizações e felicidade”, ressalta Telma Bastos, gestora da Gerência Estratégica de Pessoas e Aprendizagem Organizacional (GEPAP) da instituição.

Pela segunda vez na lista, a Veracel Celulose – que tem 30 anos na Bahia e atualmente possui 800 colaboradores - também está no ranking, na categoria de empresas de médio e grande porte. Dienane Brandao, Gerente de Desenvolvimento Humano Organizacional da instituição, fala da importância de participar do ranking:

“Estar na lista das melhores empresas para se trabalhar é um reconhecimento das ações que estamos desenvolvendo e demonstra que a Veracel é uma companhia responsável dentre o grupo seleto de empresas que têm as pessoas no centro de suas decisões, fato que colabora para a atração de talentos e para o desenvolvimento destes dentro de nossa organização”, Dienane Brandao,Gerente de Desenvolvimento Humano Organizacional da Veracel Celulose.

Assim como no ano passado, o evento premiação do GPTW Bahia, realizado em parceria com o CORREIO, não acontecerá em respeito ao distanciamento social necessário para o combate à proliferação do novo coronavírus.

Processo de pesquisa

Autoridade mundial no quesito ambiente de trabalho, o GPTW considera para seu veredito o clima organizacional, os comentários dos funcionários, práticas culturais das organizações e de gestão de pessoas. Dentre os critérios avaliados este ano estão a qualidade de vida, perspectiva de crescimento e o relacionamento.

O processo de avaliação é composto por duas etapas, que impactam na etapa final. A metodologia consiste em uma pesquisa com os colaboradores, que tem um peso de 67%, e uma avaliação das práticas culturais de cada empresa, que equivale a 33% de todo o estudo. Para participar da lista de melhores empresas para trabalhar na Bahia, a organização precisava ter, no mínimo, 30 funcionários e ter um CNPJ registrado no estado. A 8ª edição do ranking na Bahia contou com 39 empresas inscritas, representando 7.595 funcionários.

Resultados

As 10 companhias premiadas possuem, em média, 41 anos de tempo de fundação. Dentre as empresas que estão no ranking, 56% permite que os funcionários participem de programas de voluntariado no horário de trabalho e 57% conta com alguém responsável por combater a discriminação e promover a diversidade. Dentre outros resultados de destaque da pesquisa estão: 78% das companhias oferecem bolsas de estudos para graduação ou pós e 44% oferecem verba para os empregados usarem em desenvolvimento de sua escolha.

"O GPTW tem se mostrado uma grande referência no que diz respeito às boas práticas existentes nos ambientes organizacionais. Essas boas práticas fazem com que empresas se inspirem e realizem mudanças significativas, tanto no que diz respeito à gestão de pessoas quanto a obtenção de melhores resultados", destaca Wladimir Martins, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seção Bahia (ABRH-BA).

Durante a pesquisa, 98% dos funcionários concordaram que as empresas premiadas tratam bem as pessoas independentemente de sua cor ou etnia, e 97% independente de sua orientação sexual e gênero. Dentre outras afirmações coletadas durante o processo estão o orgulho de contar onde trabalha (96%), bom tratamento dentro do trabalho independentemente da idade (96%) e sentimento de ser bem-vindo na organização (96%).

“Mesmo em um ano com tantos desafios, podemos notar que as empresas premiadas conseguiram manter uma ótima avaliação do orgulho. Tivemos uma diminuição de 13% de empresas inscritas, mas, mesmo assim, mantivemos uma média de 4 empresas inscritas por posição no ranking. Além disso, percebemos que as práticas sofreram queda de 7 pontos. Mesmo com práticas abaixo da média de 2020, notamos que a percepção geral dos colaboradores se mantem em patamar de excelência”, diz Amanda Souza, diretora regional do GPTW.

GPTW

O Instituto Great Place to Work (GPTW) é uma empresa global de consultoria e treinamento fundada nos Estados Unidos, que realiza a busca das melhores empresas para trabalhar em 90 países ao redor do mundo. No Brasil, o GPTW publica, desde 1997, mais de 40 rankings todos os anos, premiando as melhores corporações para trabalhar no âmbito nacional, regional e setorial, como TI e Saúde, além de temático, como o Melhores Empresas para Mulheres. Na Bahia, a pesquisa é realizada há oito anos.

Melhores empresas para trabalhar na Bahia (8ª edição - GPTW)

Empresas de médio e grande porte

1º Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

2º Natulab Laboratório Farmacêutico

3º Supergasbras Energia Ltda

4º Veracel Celulose

5º Icatubahia

6º Ibacem

7º He-Net

Empresas de pequeno porte

1º Wish Hotel da Bahia

2º Solar do Imperador Hotel

3º TeleData



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.