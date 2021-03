'Sala de Roteiristas' promove MasterClasses com mulheres do mercado audiovisual

O Laboratório Sala de Roteiristas realiza na próxima terça-feira (23), das 19h às 21h, a primeira de cinco MasterClasses gratuitas sobre o mercado audiovisual e suas relações com o trabalho dos roteiristas. O projeto reuniu um time de mulheres especialistas para falar sobre o assunto. A primeira edição tem como tema a "Escrita de projetos para editais de fomento do setor audiovisual" e será conduzida por Rubian Melo, produtora executiva, especialista em Planejamento e Gestão de Projetos Audiovisuais.

A partir de um modelo de edital de fomento público para uma obra audiovisual, Rubian Melo, que já atuou em projetos aprovados por todo país, vai falar sobre o que é essencial na escrita de um projeto, considerando o planejamento, a equipe, orçamentos e, sobretudo, a atuação do trabalho de roteiristas em todo o processo de escrita de um projeto para editais.

As MasterClasses terão duração de 2 horas, são gratuitas e abertas ao público. As interessadas e interessados podem se inscrever através do formulário disponível no Instagram do projeto.

Outros quatro encontros vão discutir temas relacionados com a participação das especialistas Luciana Damasceno, roteirista, atriz, coreógrafa, professora e fundadora da Cardume Curtas, streaming que visa fomentar e difundir o mercado para curtas-metragens brasileiros; Carla Copello, especialista no Desenvolvimento e realização de Projetos e Conteúdos Audiovisuais para o mercado de TV e Cinema; Verônica Aquino, advogada e especialista em Política, Gestão e Produção Cultura, com experiência em formulação de políticas de fomento à cultura; e Maíra Bianchini, Pós-doutoranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas e integrante do grupo a-Tevê, da UFBA, onde pesquisa produção de ficção seriada televisiva.

Os eventos integram a programação do Laboratório Sala de Roteiristas, espaço de formação para os estudos e desenvolvimento de roteiros escritos por mulheres roteiristas iniciantes. Além da realização das MasterClasses, o projeto contempla também a realização de três oficinas de produção de roteiro (ficção em animação, ficção live-action e documentário). Cerca de 60 mulheres de diferentes regiões da Bahia participam da iniciativa.

O projeto conta com a coordenação pedagógica de Maíra Bianchini, doutora em Comunicação e pesquisadora dedicada ao estudo do mercado audiovisual brasileiro e internacional. As oficinas estão sendo ministradas pela roteirista e produtora audiovisual, Carollini Assis; pelo roteirista e doutor em Artes Cênicas, Victor Cayres; e pelo roteirista e mestre em Educação, Gustavo Erick, co-fundador da Argonautas Filmes.

Confira a programação completa das MasterClasses do Laboratório Sala de Roteiristas:

23/03 (terça-feira)

Tema: Escrita de projetos para editais de fomento

Palestrantes: Rubian Melo

19h às 21h

25/03 (quinta-feira)

Tema: A curadoria e exibição de curtas metragens no mercado brasileiro - a experiência da Cardume TV

Palestrante: Luciana Damasceno

19h às 21h

06/04 (terça-feira)

Tema: Roteiristas e os aspectos jurídicos na escrita de roteiros audiovisuais

Palestrante: Verônica Aquino

19h às 21h

07/04 (quarta-feira)

Tema: Desenvolvendo resultados de sucesso com players do mercado audiovisual.

Palestrante: Carla Copello

19h às 21h

08/04 (quinta-feira)

Tema: Modelo de negócios no audiovisual: o espaço dos roteiristas

Palestrante: Maíra Bianchini

19h às 21h

Mais informações sobre o Laboratório Sala de Roteiristas estão disponíveis no site do projeto www.saladeroteiristas.com.br.