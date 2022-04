Sala Rubem Valentim no MAM será reaberta com exposição do artista pelo seu centenário

(Divulgação)

Diversas obras do artista Rubem Valentim estarão de volta ao MAM

Foi dada a largada para as comemorações do centenário do artista visual baiano Rubem Valentim (1922-1991). O enorme acervo de sua obra, incluindo a parte que pertence ao Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), está circulando pelo país e deve retornar ao Solar do Unhão, no próximo mês de novembro, com uma superexposição que encerrará a celebração. Antes, as peças do artista serão apresentadas em exposições em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Roma (Itália) até chegarem à sua morada definitiva, a Sala Rubem Valentim que depois de um longo período sem funcionar, passou por uma ampla reforma e será reaberta com a megaexposição que terá a curadoria de Daniel Rangel.

(Divulgação)

Russo Passapusso comemora retorno do BaianaSystem ao Pelourinho

Reencontro

Mesmo depois da primeira apresentação pós-pandemia para os baianos no Centro de Convenções de Salvador, no final de março, o Baianasystem sonhava voltar ao seu palco sagrado: o Pelourinho, conforme anunciou o vocalista durante este show. E o sonho enfim vai se transformar em realidade. A banda liderada por Russo Passapusso vai reencontrar seu público raiz no próximo dia 21 de maio, no Largo Quincas Berro D´água, no Centro Histórico de Salvador com um show cheio de novidades. Os ingressos estarão à venda no Sympla.

(Divulgação)

Fernanda Takai volta a se apresentar em Salvador

Beatles em cena

Depois de cantar e encantar o Brasil interpretando a obra de Nara Leão, a cantora Fernanda Takai, vocalista da banda Pato Fu, retorna ao palco do Teatro Casto Alves no dia 17 de julho com o show Autoramas e Fernanda Takai Cantam Beatles.

Criatividade

Aproveitando a celebração do World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade) festejado no dia 21 de abril, o recém-inaugurado Doca1 – Polo de Economia Criativa e o Hub Salvador, ambos no Comércio, realizarão de 20 a 22 deste mês, o World Creativity Festival (Festival Mundial da Criatividade), que reunirá uma maratona de palestras com personalidades inspiradoras e painéis de debate sobre empreendedorismo, inovação, educação, sustentabilidade, além de shows de artistas que representam a nova música feita na Bahia. Tudo gratuito.

(Foto: Ronaldo Jacobina/Correio)

Maitre Valmir trocou o Soho pelo Fasano

De casa nova

O restaurante Fasano ganhou um reforço de peso em sua equipe. O maitre Valmir (Antônio da Silva), que durante 22 anos cumpriu lindamente a mesma função nos salões do Soho, agora desfila sua simpatia, competência e desenvoltura na casa de Rogério Fasano. Para o maître, que por mais de duas décadas atuou exclusivamente com a cozinha japonesa, a mudança exigiu dele um período de adaptação para se atualizar com a gastronomia italiana. Segundo ele, o apoio que vem recebendo dos colegas da nova casa e o reencontro com antigos clientes da Bahia Marina, têm ajudado na adaptação à nova casa.

(Divulgação)

Pintor português Carlos Mota vai expor no Gabinete Português de Leitura

Além-mar

Doze obras de grande dimensão do pintor português Carlos Mota estarão expostas no Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade, de 20 de abril a 20 de maio. A exposição (DES)Alma tem abertura no próximo dia 19, às 17h30. A iniciativa é do Consulado Geral de Portugal em Salvador, em parceria com o Instituto Camões e o Gabinete. As obras integram coleções de diversos países, com destaque para a Embaixada de Portugal em Bruxelas e os consulados de Portugal em Boston (EUA) e Toronto, no Canadá. Vale ressaltar que o artista português é o primeiro estrangeiro a ter uma obra exposta na área pública do Palácio do Planalto, na capital federal.

Balé de volta

O Balé Folclórico da Bahia volta à cena, após um hiato de mais de dois anos, no próximo dia 29 de abril, às 19h, no Teatro Miguel Santana, no Pelourinho.

(Divulgação)

Florisvaldo Mattos

Justa homenagem

Enquanto Gilberto Gil se tornava imortal pela Academia Brasileira de Letras, na Bahia, o jornalista, escritor e poeta Florisvaldo Mattos, considerado um mestre do jornalismo para várias gerações de profissionais, recebia uma justa homenagem pelos seus 90 anos na Academia de Letras da Bahia. Imortal pela respeitada instituição, Florí, como é tratado pelos colegas, teve como companheiros de mesa na sessão que o homenageou, os também imortais Ruy Espinheira Filho e Fernando da Rocha Peres.

(Divulgação)

Ricardo Castro

Palco

O ator Ricardo Castro volta ao palco do Teatro Moliere, na Aliança Francesa, a partir do dia 23 de janeiro com o espetáculo solo Quixeramobim. A curta temporada segue em cartaz todos os sábados, sempre às 18h, até 21 de maio.