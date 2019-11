Salão de imóveis terá 3,7 mil unidades e descontos de R$ 15 mil

Para quem tem intenção de comprar um imóvel, a hora é agora. A taxa básica de juros da economia, a Selic, caiu e está em 5% ao ano, com possibilidade de novas reduções. Não bastasse, começa nesta quinta-feira (21) e vai até o domingo (24) a 12ª edição do Salão Imobiliário da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), com a oferta de mais de 3.700 unidades com condições facilitadas, tanto para quem quer investir ou morar, para todos os tipos de orçamentos e necessidades.

Outra característica dessa edição diz respeito à oferta de imóveis voltados aos novos perfis de consumidores no mercado que, de um modo geral, estão mais preocupados com questões como a sustentabilidade, além das famílias atuais, que assumiram outros formatos mais diversos, menores, onde seus membros passam menos tempo no ambiente doméstico. No total, participam do Salão 12 construtoras com quase 40 empreendimentos.

De acordo com o presidente da Ademi Cláudio Cunha, são grandes as expectativas para o salão, especialmente, pelo momento da economia, que encontra um cenário com uma inflação mais controlada, ampliação na concessão de crédito, além do interesse das construtoras em zerarem seus estoques. “Esse é um momento de grandes oportunidades, já que a taxa básica da economia, a Selic, atualmente está a menor da história desde 1996", reforça.

Outro aspecto que torna o evento um atrativo a mais diz respeito às vantagens oferecidas pelas construtoras, a exemplo do parcelamento do valor de entrada em até 10 vezes, desconto equivalente à taxa de ITIV, pisos e armários inclusos, possibilidade de financiamento em até 90% do preço do imóvel e descontos exclusivos para servidores públicos e outras categorias.

Rodrigo Peleteiro, responsável pela Gráfico Empreendimentos, Inova Empreendimentos e Matriz Incorporações, destaca o lançamento do Gran Reserva Alto do Imbuí, que é um 2/4, com suíte e varanda, infraestrutura completa de lazer, na melhor localização do Imbuí. “Como oferta especial para o Salão Imobiliário, estaremos com um desconto de R$ 15 mil e apartamentos a partir de R$ 254 mil, oportunidade única de adquirir seu imóvel, com o uso do FGTS e com apoio a produção financiado pela Caixa Econômica Federal”, salienta.

A gerente Trade e Marketing da MRV, Thaís Lefundes Vieira, reforça a ideia de empolgação das empresas e salienta que a construtora estará com quase duas mil unidades em estoque, em diversos lugares da região metropolitana - Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

“Neste mês estamos trabalhando ITBI grátis em unidades selecionadas do estoque e parcelamento em até 72 vezes”, pontua, destacando que o principal empreendimento que será oferecido é o Mirante do Iguatemi, com dois quartos com varanda, próximo ao Shopping da Bahia, da Avenida Tancredo Neves e do metrô, além de área de lazer equipada.

Diversidade

Quem for ao salão poderá encontrar imóveis em localidades como Cabula, Pituba, Imbuí, Pituaçu, Jaguaribe, Jardim das Margaridas, Barra e Graça, mas também em áreas fora da capital, a exemplo de Vilas do Atlântico, Abrantes, Inhambupe e Buraquinho.

Marcos Vieira Lima, da MVL Incorporadora, diz que durante o evento será lançado um novo empreendimento, além de ser oferecida a possibilidade de pagamento facilitado, com a poupança podendo ser dividida em até 36 vezes. “O Jaguah Residence está classificado no IPTU verde da prefeitura de Salvador e é dotado de diversos itens de sustentabilidade como telhado verde, reúso de água das chuvas, energia solar e vagas com infraestrutura para recarga de carros elétricos”, diz.

No Horto Parque Barcelona também haverá estações para carregamento de veículos elétricos, certificação para o IPTU Verde, painéis fotovoltaicos para geração de energia, sensores de presença e iluminação em LED nas áreas comuns, sistema de descarga inteligente, medição de água e gás individualizados, entre outras práticas de sustentabilidade. Mas o diferencial está no espaço exclusivo para pets brincarem, praticarem exercício e até se refrescarem.

Quem comparecer ao Salão poderá aproveitar também a presença de instituições financeiras para conhecer as oportunidades de financiamento e fechar negócio. São elas: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco.

O que você vai precisar para fechar negócio?

Documentos: comprovante de residência, RG e os três últimos contracheques, além de certidão de casamento (se o interessado for casado)

Planejamento de investimento: Dê preferência a investir o mais próximo possível da metade do total do imóvel, logo na entrada, afinal, quanto maior for o financiamento, mais alto ficará o investimento total.

Parcelas: Não permita que o valor da parcela seja maior que 30% dos rendimentos

Dinheiro sobrando: Sempre que houver a possibilidade de amortizar as parcelas, não deixe de fazer isso. Seja com o FGTS ou até mesmo quando houver folga financeira

Pendências judiciais: Quem compra o primeiro imóvel deve verificar os custos agregados à aquisição: a exemplo do Imposto sobre a Transmissão de Intervivos (ITIV) e o Registro Geral de Imóveis (RGI), que deve ser emitido em cartório.

Imóveis para todo o tipo de necessidades e bolsos poderão ser negociados até domingo (Foto: Divulgação)

PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS

Prima - Horto Parque Barcelona (Horto Florestal)

2 apartamentos por andar;

6 opções de planta com 3 ou 4 suítes (171m²);

Área privativa: varanda gourmet com acesso direto para cozinha, ventilação cruzada com duas varandas, elevador exclusivo, 03 vagas de garagem, depósito individual;

Áreas comuns: piscina com borda infinita, parquinho, salão de festas, pet place, fitness com sauna e massagem, quadra de tênis, espaço gourmet, brinquedoteca;

Condições especiais personalizadas.

JVF Empreendimentos - Allegri (Cabula)

Apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte e varanda, entregues com piso porcelanato, rodapés e armários;

Áreas comuns: academia, parque infantil, praça, quiosque e quadra, quadra esportiva, espaço gourmet, espaço pilates, salão de festas, piscina com deck molhado, playground; coberto e ao ar livre, gazebo e piscina infantil.

Queiroz Galvão - Hemisphere 360° (Pituaçu)

2 apartamentos por andar;

6 opções de planta (apartamentos de 140m², 142m², 165m², 200m² e coberturas de 308m² e 377m²);

Área privativa: suítes, varanda gourmet, closet e dependência;

Áreas comuns: piscinas com deck, salões de jogos, salões de festas, salas de massagem, brinquedotecas, fitness, quadras poliesportivas, quadra de squash, quadra de tênis, spas com sauna, pista de cooper, play kids;

Oferta especial para os apartmentos de 220m².

Civil/Barcino Esteve - Lucce Graça (Graça)

4 apartamento por andar;

Área privativa: 4 opções de planta (86,17m²), 2 vagas de garagem por unidade, Infraestrutura para carro elétrico;

Áreas comuns: coworking, pet place, piscina contemporânea iluminada em LED; fitness inspirado no crossfit; espaço kids com parquinho integrado; street soccer; ponto para embarque e desembarque de aplicativos com segurança; espaço diarista e 3 elevadores.

SPE (Inova + MVL) - Jaguah Residence (Jaguaribe) (Lançamento)

Área privativa: 2 e 3 quartos (todos os apartamentos com vista mar);

Áreas comuns: academia, sauna/piscina; garagem para pranchas; biciletário; itens de sustentabilidade.

DEC Engenharia - Paradise Residence (Jd. Armação)

Área privativa: quatro opções de planta (95,72 m² a 112,59), 3/4 (suíte), varanda gourmet e duas vagas de garagem;

Áreas comuns: piscinas, salão de festas, espaço gourmet, espaço grill, fitness, brinquedoteca, espaço para jogos, espaço zen, quadra poliesportiva, sauna com sala de repouso, parque infantil, espaço teen, bicicletário e praça de convivência coberta.Desconto no valor do ITIV.

Gráfico/Inova - Gran Reserva Alto do Imbuí (Imbuí)

2 quartos (53,81m²);

Área privativa: suíte e varanda;

Áreas comuns: piscina adulto e infantil, salão de festas gourmet, parque infantil, brinquedoteca, salão de jogos, academia.

Conie - Pituba Dolce Vita (Pituba)

2 apartamentos por andar;

Área privativa: 3 quartos com suíte; Todas as unidades voltadas para o nascente, pisos em todos os ambientes;

Áreas comuns: piscina com deck molhado, área gourmet, academia e espaço fitness, salão de festas com copa e bar, e playground.

Santa Emília - Monreale (Pituba)

4 quartos (117 m²) e 02 vagas de garagem

Área privativa: quatro opções de planta, Porem, devido à tecnologia usada na construção,que utilizou laje de vão livre, o comprador também tem a opção de criar sua própria planta;

Áreas comuns: hall social, salão de festa, espaço gourmet, academia, brinquedoteca, playground, mini-campo de futebol, parque infantil, piscinas adulto e infantil com deck molhando e quiosque.

Segura - Pleno Itaigara (Itaigara)

1 quarto

Áreas comuns: coworking, piscina com raia e deck, apoio gourmet, academia.

Tenda - Belo Horto (Cabula)

1 e 2 quartos

Áreas comuns: playground, salão de festas, churrasqueira gourmet, fitness exteno e bicicletário.

MRV - Mirante do Iguatemi

2 quartos

Áreas comuns: salão de festas, playground, salão de jogos, espaço gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids, bicicletário, fitness descoberto.





O presidente da Ademi-Bahia, Cláudio Cunha, fala nesta entrevista sobre as expectativas do Salão, os destaques e as perspectivas do setor para 2020.



1. O que o consumidor poderá esperar do Mercado Imobiliário da Ademi?

O mercado imobiliário tem evoluído e se especializado, acompanhando as mudanças da sociedade, dos diversos perfis de consumidor, atenta a sustentabilidade e a integração dos empreendimentos com a cidade.

2. O que o evento traz como destaque na edição de 2019?

A diversidade de empreendimentos, tipologias variadas, opções de bairros, empreendimentos prontos, em lançamento e em construção. Todos com excelentes oportunidades comerciais.

3. O mercado imobiliário tem sofrido com a crise econômica. Quais são as perspectivas para 2020?

A economia do País começou a recuperação, todos os setores sofreram e com o mercado imobiliário não foi diferente. Vivemos um período de instabilidade política que influenciou negativamente toda economia, como consequência taxas de juros elevadas, inflação acima da meta, insegurança jurídica e instabilidade nos empregos.

Nesse momento vivemos o oposto, menores taxas de juros do crédito imobiliário da história, inflação atual e futura abaixo da meta, oferta de crédito, diferentes modalidades de financiamento, crescimento e estabilidade do emprego, aprovação de reformas estruturantes, nivel de confiança do empresário e consumidor, em crescimento, baixa rentabilidade nas aplicações financeiras e a menor disponibilidade de imóveis da série histórica da Ademi. Esse conjunto de fatores em consonância com a recuperação da economia, mostram que o mercado imobiliário crescerá nos próximos anos.

4. O perfil das famílias mudou muito nos últimos anos? Como o mercado imobiliário vem se adequando a essa nova realidade? Quais os exemplos dessas mudanças?



A sociedade mudou, os hábitos mudaram. Estamos vivendo mais, as taxas de natalidade vêm reduzindo, as pessoas estão tendo filhos mais tarde, outras não querem ter filhos. Tudo isso influencia diretamente o setor, temos diversos públicos consumidores, os investidores, os casais sem filhos, os casais que não querem ter filhos, os que querem ter um pet, o público homoafetivo, aqueles que os filhos saíram de casa e não necessitam mais de tanto espaço, as pessoas que estão crescendo a família, o avanço da tecnologia. Essas mudanças trazem muitos desafios para o setor e ele está atento e pronto para atender essas demandas.

5. Outra preocupação do consumidor e do mundo se refere à sustentabilidade da construção, da moradia e dos condomínios. Como o mercado vem atuando diante do conceito de sustentabilidade e dos 17 Objetivos do desenvolvimento Sustentável?

Nossos associados trazem em seus empreendimentos ações de sustentabilidade, desde reaproveitamento de água, geração de energia, diferencias urbanísticos e arquitetônicos, a materiais que trazem maior durabilidade e menores custos de manutenção. A Ademi realiza todos anos o Fórum de Sustentabilidade, esse ano tivemos a décima edição, sempre trazendo temas importantes e que estão sendo comentados no mundo. Apoiamos com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção(CBIC), os nossos associados na obtenção de certificações como o selo Edge. Essas certificações já credenciam os empreendimentos na obtenção do IPTU verde, iniciativa da entidade com a Prefeitura Municipal do Salvador, que entre os benefícios sustentáveis, resulta na redução do valor do IPTU para os adquirentes dos imóveis.