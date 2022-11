Salão Imobiliário da Bahia estreia 14ª edição nesta quinta (03)

Pela décima quarta vez no estado baiano, o Salão Imobiliário da Bahia, começou nesta quinta-feira (03), no Centro de Convenções Salvador. Em seu primeiro dia, o evento foi marcado pela apresentação de novidades no mercado imobiliário e pela presença do prefeito Bruno Reis e outras autoridades.



Com uma programação que vai até domingo (6), contou, em sua estreia, com a exposição de lançamentos a partir de R$ 170 mil, com diversas tipologias, vantagens exclusivas e análise de crédito imediato para os visitantes.



Para o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI-Ba), responsável pela organização do evento, a expectativa para o retorno da feira, após dois anos, é positiva.



"Estamos felizes e orgulhosos em concretizarmos o Salão Imobiliário da Bahia por mais um ano. São 14 edições, fomentando a economia e fortalecendo o mercado imobiliário. Aqui estão as maiores construtoras e incorporadoras do nosso estado e eu tenho certeza que o público que vier terá acesso às melhores oportunidades para realizar o sonho da casa própria", afirma o organizador.



Também presente, o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância do mercado imobiliário para o desenvolvimento da economia e para a geração de emprego em Salvador. "É muito importante esse evento que ajuda os baianos a realizarem seus sonhos. O segmento do mercado imobiliário é um dos que mais geram emprego e renda em Salvador. São mais de 11 mil gerados por esse setor, que representa 31% na cidade”, destaca o gestor.



Nesta sexta (04), a programação continua com palestras ministradas pela empresária e aromaterapeuta Isabel Gandarela - falando sobre os óleos essenciais no combate à ansiedade - e o CEO e fundador da empresa Datastore Marcus Araújo, trazendo o tema “A nova fronteira do mundo imobiliário: vendemos sonhos, mas como entregar a felicidade?”. O evento é aberto ao público.