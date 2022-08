Salão náutico ocupará área de 4 mil metros quadrados na Bahia Marina  

Salão Náutico de Salvador com Grand Pavois será realizado na Bahia Marina (Foto: Divulgação)

Considerado um dos maiores salões náuticos do mundo, o Grand Pavois acontecerá na capital baiana entre os dias 15 e 20 de agosto de 2023. Batizado de ‘Salão Náutico de Salvador com Grand Pavois’, o evento contará com projeto desenvolvido pelo arquiteto Rafael Ribeiro e ocupará uma área de 4 mil m2 na Bahia Marina. Além de exposição de embarcações e equipamentos, a feira terá conteúdos sobre arqueologia subaquática e etnografia do mar, com trilhas interpretativas que revelarão muitas das histórias esquecidas na Baía de Todos-os- Santos.

Inclusive, serão montados pavilhões destinados a diferentes temas do universo náutico, com dicas gastronômicas e divulgação de destinos com potenciais turísticos. A programação ficará a cargo da AZ Produções.





Renata de Magalhães Correia, Iris Azi e Rosário Magalhães (Foto: Elias Dantas/Divulgação).

Unidas pela Bahia

Anteontem, o União Brasil Mulher Bahia (UBMB) promoveu o encontro Unidas pela Bahia. A convite de Iris Azi, presidente do UBMB, e de Mariana Magalhães, esposa do candidato a governador ACM Neto, dezenas de mulheres de prefeitos e deputados baianos se reuniram para tratar da participação feminina na política e nas campanhas eleitorais em um almoço no restaurante Barbacoa Salvador, na Avenida Tancredo Neves. O evento contou ainda com a participação da candidata a vice-governadora na chapa de ACM Neto, Ana Coelho, da mãe do candidato, Rosário Magalhães, e da primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado. ACM Neto e Cacá Leão também prestigiaram o encontro.

Mariana Magalhães (Foto: Elias Dantas/Divulgação)

.

Giro cultural

De 24 a 28 de agosto, acontece mais uma edição da SP-Arte, na ARCA, galpão industrial na Vila Leopoldina em São Paulo. Abrangendo múltiplas linguagens, sob o tema Rotas Brasileiras, a tradicional feira contará com cerca de 70 expositores, entre eles, a Almeida & Dale Galeria de Arte que, em parceria com a Paulo Darzé Galeria, de Salvador, apresenta o recorte “Siron Franco – Ontem, hoje, agora”. Com curadoria de Victor Gorgulho, o estande terá 28 obras do artista goiano.

Valores e ética

Um dos intelectuais mais respeitados do Brasil, Leandro Karnal estará em Salvador no dia 9 de setembro para participar do talk empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia no Fera Palace Hotel, localizado no centro da cidade. A iniciativa, que faz parte da programação anual de eventos realizados pelo portal baiano, reunirá uma plateia de apenas 150 convidados, entre empresários, autoridades e formadores de opinião. Reconhecido em todo o país como importante palestrante, pensador e formador de opinião, Karnal falará sobre valores e ética no mercado empresarial, além de passear por outros assuntos complexos e fundamentais, como a felicidade, a liberdade e a democracia. Em tempos de intensa polarização, promete participar do evento sem medo do confronto, alfinetando, provocando, argumentando e apontando caminhos.

O talk empresarial será realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e reunirá grandes marcas e empresas de destaque, com posições de liderança no Estado, como Suzano, Sebrae, Shopping da Bahia, Seven Investor (BTG Pactual), Hiperideal e Clinica Hõraios. Após a palestra, será oferecido um coquetel assinado por Flávia Sampaio. O evento conta com assessoria da Amavi, produção da Zum Brazil e tecnologia e design da TD Produções.

Temporada baiana

Quem dá ares pela Bahia e encanta quem cruza seu caminho é a empresária Marcia Taliberti, dona do famoso restaurante Maritaca, em Trancoso. Inteligente, espirituosa e bem relacionada, ela desembarca, sábado (20), em Salvador. Hospedada no Fasano, em frente à Praça Castro Alves, aproveitará a ocasião para rever grandes amigos que possui na cidade. Marcia é considerada uma das principais anfitriãs de Trancoso. Ela se mudou para lá há mais de 20 anos, quando seu marido, o saudoso Luiz Alfredo Taliberti, decidiu investir no vilarejo.

Logo mais

O restaurante contemporâneo Allê Varanda ganha festa de inauguração, hoje, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O evento, apenas para convidados, será conduzido pelos donos do espaço, os empresários Daniel Freire, Paulo Gabriel, Rafael Casqueiro e Wolton Fonseca.

Maria Tourinho (Foto: Alô Alô Bahia)

Festa na Vitória

Maria Tourinho comemorou os seus 15 anos com elegante festa, sábado, no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, em Salvador. A celebração contou com buffet de Flávia Sampaio e elogiada decoração, em tons de rosa, de Fernanda Brinço. A aniversariante recebeu os convidados ao lado dos pais Janinne e Eurico Tourinho e da irmã Catarina Tourinho. A noite teve assessoria de Mandy Lopez, som e iluminação da TD Produções, projeção mapeada da Chat Noir e bolo de Ivana Simões.