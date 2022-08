Salão Nobre da Reitoria da Ufba é restaurado e será entregue no dia 13

Após um grande trabalho de restauração, o Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, será entregue à comunidade acadêmica no próximo sábado (13), às 10 horas. A rebertura do local será marcada pela realização da cerimônia de encerramento da gestão do reitor João Carlos Sallaes (2014-22). O Salão passou por uma reformulação em que recebeu sistemas de climatização e sonorização modernizados, além de ter cadeiras, assoalhos e mobiliário recuperados.

Para que a reforma fosse colocada em prática, foi necessário um esforço multidisciplinar de pesquisadores, profissionais e estudantes da Superintendência de Infraestrutura, Faculdade de Arquitetura e das escolas de Belas Artes e Música.

Um grande desafio inicial do projeto de restauro foi entender a engenharia das poltronas do Salão Nobre. Apesar de serem industrializadas, o tempo de uso de aproximadamente 70 anos e a acentuada declividade da plateia, característica do salão, as moldaram e transformaram em unidades específicas. Outro grande problema do Salão Nobre era o sistema de ar condicionado, que há cerca de 20 anos não funcionava adequadamente. “Isso se tornou uma dificuldade para a realização de eventos.

“O Salão Nobre é central na vida da Universidade, e a sua importância extraordinária se deve ao fato de ser o lugar das formaturas, dos atos políticos, de grandes seminários, de abertura e realização de eventos científicos e de grandes palestras. É um dos centros fundamentais da UFBA, talvez o que tenha mais contato com a sociedade, lugar de visibilidade e expressão de nossa pesquisa, nosso ensino e sobretudo nossa extensão”, define o reitor João Carlos Salles.

Confira a programação completa que marca o encerramento da gestão 2014-22

08 de agosto – Posse da nova direção da Escola de Belas Artes

10 de agosto – Posse da nova direção da Escola de Música

11 de agosto – Inauguração do prédio anexo da Faculdade de Arquitetura e Leitura Pública da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado de Direito (online)

12 de agosto – CLXXXIX Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Andifes, na Biblioteca de Saúde Professor Álvaro Rubim de Pinho

13 de agosto – Uma Palavra Final: Cerimônia de Encerramento da Gestão 2014-22