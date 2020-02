Saldanha no time principal do Bahia: 'Minha mãe me ligou chorando'

O sonho de todo jogador jovem é ter oportunidade para mostrar seu futebol no profissional. No rigor da palavra, Saldanha já recebeu essa chance porque defende o Bahia no Campeonato Baiano, que o tricolor disputa com o elenco de aspirantes. Mas nesta sexta (14), veio a chance de ser relacionado pela primeira vez para o time principal, comandado por Roger Machado, que vai enfrentar o Ceará em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Reserva imediato de Gilberto no ataque, Fernandão foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento do filho e, com isso, a oportunidade surgiu para Saldanha. Ele vai para o banco de reservas sábado (15), no estádio Castelão, em Fortaleza.

O garoto de 20 anos confessa que está esperançoso de conseguir alguns minutos em campo no jogo que pode colocar o Bahia até na liderança do grupo A do Nordestão. Atualmente, o time está em 6º lugar com quatro pontos, um a menos que o líder Fortaleza.

A emoção foi para dentro de casa: em entrevista divulgada pela assessoria de comunicação do clube, Saldanha afirmou que a mãe dele chegou a chorar ao saber que sua cria consta entre os principais jogadores do Bahia.

"Meu pai ficou feliz pra caramba, minha mãe me ligou chorando. São coisas únicas, datas marcantes que temos que guardar", revelou Saldanha.

Para deixar o momento ainda mais especial, Saldanha espera vencer o time do recém-contratado Enderson Moreira, técnico do Ceará. O atacante afirma que o segredo para conquistar os três pontos é incorporar o mesmo espírito que o time exibiu na Fonte Nova durante a vitória por 3x0 sobre o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana.

Autor de um dos gols naquela partida, Gregore é bem próximo de Saldanha e o atacante afirma que ele não perde a chance de fazer uma resenha com o colega que está dando os primeiros passos na carreira profissional.

O centroavante espera que o Bahia faça um bom jogo e construa o resultado com a mesma eficiência que conseguiu no meio da semana. Saldanha sabe que um placar construído cedo, acompanhado de uma apresentação consistente, pode ser uma brecha para que Roger Machado o coloque dentro de campo por algum tempo. "Fico feliz por estar junto ao grupo do principal, espero que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e se Deus quiser até entrar um pouquinho", projetou o atacante.

Ele está no Bahia desde 2018, quando chegou do Osasco Audax para defender o time sub-20. Na época, assinou por empréstimo e foi adquirido pelo tricolor na temporada seguinte, com contrato até 2022. Neste ano, estreou como profissional no Campeonato Baiano. Mineiro de Uberaba, Saldanha disputou cinco partidas e marcou um gol.

Apesar de estar no time principal, o garoto não vai desfalcar a equipe de transição. Isso porque o Bahia só volta a jogar pelo Campeonato Baiano no dia 1º de março. E o retorno será com jogo grande: um Ba-Vi no Barradão.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho