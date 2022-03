Salvador 473 anos: CORREIO promove passeio de helicóptero para mostrar cidade por outro ângulo

Integrando as ações especiais do CORREIO em comemoração ao aniversário de 473 anos de Salvador, o jornal levou a influencer digital Rafa Sampaio, de 19 anos, para conhecer a capital de um outro ângulo: de cima. Em um passeio de helicóptero, a convidada teve a oportunidade de se reapaixonar pela cidade sobrevoando o litoral até chegar ao Farol da Barra.

O helicóptero passou por Camaçari e Lauro de Freitas (na Região Metropolitana), voou em céu soteropolitano a partir de Stella Maris e seguiu pela orla até o Farol.

Rafa nunca tinha tido uma experiência aérea e o frio na barriga antes da viagem foi inevitável. Tudo durante o percurso era uma novidade. “Eu gostei muito do passeio, foi muito incrível conhecer a cidade de outra forma, foi uma oportunidade única”, contou a influencer.

Salvador tem uma cultura única e a influencer revelou que o que mais a gostou durante o passeio foi ver toda a diversidade da cidade. “Me impressionou ver tão de perto vários prédios muito altos e do lado muitas casas, é uma diversidade muito grande, e isso é Salvador”, afirmou.

Rafa Sampoio amou a diversidade de paisagem da cidade vista de cima (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Rafa viralizou nos últimos meses de 2021 ao representar os bairros da capital baiana como se fossem pessoas. “Eu faço vídeos puxando muito o regionalismo. Acredito que eu represento muito a Bahia, os bairros de Salvador”, explicou.

A influencer tem mais de 60 mil seguidores no Instagram e 203 mil no Tik Tok, onde chega a ter vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. Em dois vídeos que contam com milhares de visualizações e comentários, Rafa mostra como seriam Pelourinho, Itaigara, Lapa, Barra, Cajazeiras, Imbuí, Rio Vermelho, Itapuã e Stella Maris se fossem pessoas e não lugares.

A soteropolitana começou a gravar vídeos com 14 anos, mas parou e só voltou com 17, quando ela começou a se dedicar de verdade. Apesar do sucesso na internet, seu sonho mesmo é ser atriz e trabalhar na televisão.

“Eu vou entrar num curso de teatro no Castro Alves na semana que vem para me profissionalizar”, disse, muito animada.

Além da viagem de helicóptero, o CORREIO também promoveu passeios para os assinantes do jornal. O passeio de lancha começou no Bahia Marina e foi até o Farol da Barra com três paradas e duração de quatro horas. O passeio de ônibus aconteceu nesta terça-feira (29).

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo