Salvador: 55 mil pessoas aptas ainda não tomaram a 1ª dose da vacina

A situação da vacinação contra a Covid-19 em Salvador ainda não é a ideal. Isso porque, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 55 mil pessoas já aptas a tomarem a vacina, pelos critérios de distribuição, ainda não receberam a primeira dose. Mas, eles não são os únicos atrasados: 35.475 soteropolitanos não completaram seu esquema de imunização, que prevê a aplicação das duas doses, em três das quatro vacinas disponíveis.

Dos atrasados para a segunda dose, 20.142 receberam a vacina de Oxford há mais de três meses, prazo máximo estipulado pelo Ministério da Sáude, 14.220 soteropolitanos estão com vacina da CoronaVac atrasadas e 1.113 já deveriam ter recebido a segunda dose da Pfizer. O prazo para aplicação da vacina do Instituto Butantan é de, no máximo 28 dias de intervalo. A Pfizer está sendo aplicada com 3 meses de intervalo entre as doses no Brasil.

Balanço

Nesta sexta (6), 22.950 pessoas foram vacinadas, das quais 129 tomaram a primeira dose através do agendamento do sistema VacinaExpress, para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção. Já são 680.015 soteropolitanos totalmente imunizados e 1.494.838 com a 1º dose/dose única.

A Prefeitura de Salvador inclui neste sábado (07) as pessoas com idade igual ou superior a 28 anos de forma escalonada. Pela manhã, das 08h às 12h, a estratégia contemplará as pessoas com 28 anos ou mais nascidas até 7 de fevereiro de 1993. Já no turno vespertino, das 13h às 16h, as pessoas com 28 anos ou mais nascidas até 7 de agosto de 1993 devem se dirigir aos pontos.

A pasta destacará toda a estrutura de drives e postos fixos para a primeira aplicação. Com isso, a administração das 2ª doses estará suspensa na capital.

Confira os postos de vacinação deste sábado (7):

1ª DOSE - 08H ÀS 16H

Drivers: PAF Ondina, Centro de Convenções, 5º Centro de Saúde, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Uninassau (Campus Pituba); FBDC Brotas; Shopping da Bahia; Arena Fonte Nova; Faculdade Universo (Av. ACM); Vila Militar (Dendezeiros); FBDC Cabula; Universidade Católica de Salvador (Pituaçu); Shopping Bela Vista.

Ponto Fixo: USF Santa Luzia; USF Vila Nova de Pituaçu; 5º Centro de Saúde; UBS Ramiro de Azevedo; USF Vale do Matatu; USF Curralinho; USF João Roma Filho; USF Resgate; USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II); USF Vista Alegre; USF Plataforma; USF Cajazeiras V; USF Federação; Universidade Católica de Salvador (Pituaçu); USF Eduardo Mamede; USF Pirajá; UBS Nelson Pihaui Dourado; Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros); FBDC Brotas; USF Fernando Filgueiras (Cabula VI); Cajazeiras X.