Salvador abre inscrições para campeonato nacional de batalhas de rimas

Um dos principais eventos de cultura urbana do Brasil, o Red Bull FrancaMente está de volta para a sua terceira edição e busca reunir talentos da cena para batalhas de rima marcadas por muito improviso e criatividade. Inspirado na maior competição de rap do mundo, o Red Bull Batalla, que já conta com 15 edições históricas e um engajado público que somou 17 mil inscritos em um único ano, a versão de língua portuguesa da competição possibilita que artistas e entusiastas do rap mostrem sua arte ao país inteiro.

As inscrições acontecem pelo aplicativo exclusivo do evento, disponível para iOS e Android, os interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (7).

Com Kamau como curador do evento, o torneio segue o mesmo formato da edição anterior: por meio de vídeo, os participantes deverão criar o seu melhor improviso com palavras que serão sorteadas em tempo real no aplicativo, para convencer o júri de que devem avançar à fase de seletivas regionais.

Serão 40 MCs selecionados do país inteiro para disputar as seletivas que passarão por grandes pólos culturais no Brasil, como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS). Os vencedores de cada região ganham um lugar na disputa da final nacional, que está prevista para acontecer em São Paulo.

Clara Lima, jurada na edição de 2021, conta que para esse ano espera batalhas de alto nível e rimas bem elaboradas: “Estou com a expectativa lá em cima. Sei que o apetite será gigante de todes ali presente!”. A MC também reforça que a presença feminina na cena tem crescido ano após ano, mas a representatividade ainda não é a merecida. “A forma da gente mudar isso é ocupando todos os lugares que são nossos por direito. Se joguem, se dediquem e acreditem em vocês”, finaliza.

Na última edição do evento, quem conquistou o grande título foi o baiano Bl4ck. Com apenas 18 anos na época, o artista protagonizou uma final emocionante ao lado de seu conterrâneo MC Yoga, e conquistou os votos dos três jurados da edição: Clara Lima, Max B.O. e Slim. Desde então, o rapper vem se destacando e evoluindo e, em janeiro, lançou seu novo single ‘Bl4ckstar’, como prévia do seu próximo EP.



“É importante levarmos nossa representatividade para o mundo, e busco ser espelho para as crianças e para a juventude negra e periférica que, muitas vezes, cresce sem ter uma referência, e eventos como esse me ajudam a expandir esse progresso coletivo e pessoal”, conta o baiano que, junto com os MCs Yoga e Fampa, que subiram ao pódio ao seu lado, já têm uma vaga reservada para a Final Nacional do evento.

“Espero que neste ano o nível dos competidores suba ainda mais e que os MCs venham mais preparados. Afinal, estamos chegando à terceira edição e já é possível analisar a maneira que os jurados estão atentos às rimas, como os MCs impõe o seu vocal, suas ideias e seu flow”, finaliza.

Saiba como participar do Red Bull FrancaMente:

Nesta primeira etapa, o participante deve:

1. Baixar o aplicativo Red Bull FrancaMente, disponível para os sistemas Android e iOS.

2. Criar um login para entrar na plataforma.

3. Entrar na aba “eventos” e selecionar a seletiva que deseja participar.

4. Gravar um vídeo fazendo o seu improviso, com as palavras que serão sugeridas na plataforma.

5. Todas as rimas serão avaliadas pelo júri, que selecionará os 40 melhores MCs, sendo 8 por localidade, para avançar à fase de seletivas.

6. Após isso, os selecionados avançam na competição e serão informados dos detalhes das próximas etapas.

Fique de olho nas datas!

Em 2022, o Red Bull FrancaMente conta com fases de inscrições, seletivas e final nacional. Confira, abaixo, as principais datas para não perder nada do evento:

07/02 a 10/03: Inscrições

17/03: Anúncio dos classificados para a fase de seletivas

01/04 a 17/04: Seletivas regionais

Entre abril e maio: Final nacional